Giao xe cho con, sự nuông chiều nguy hiểm

Một phần trách nhiệm là bởi sự nuông chiều của các bậc phụ huynh khi giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi: Sự nuông chiều nguy hiểm

Có mặt tại khu vực các cổng trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội vào khung giờ cao điểm buổi sáng, chỉ trong vòng 30 phút kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông. Hình ảnh dễ dàng bắt gặp là các em học sinh điều khiển xe máy điện, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, khi phát hiện từ xa có bóng dáng của lực lượng chức năng, không ít em đã lập tức quay đầu xe bỏ chạy, nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện đang lưu thông xung quanh rất cao.

Qua trao đổi trực tiếp, đa số các em đều nhận thức được hành vi của mình là sai quy định pháp luật, biết rõ việc không đội mũ bảo hiểm sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra va chạm giao thông, nhưng vì chủ quan hoặc vội vã nên vẫn vi phạm.

"Bình thường là em đội mũ ạ, nhưng nay em vội quá nên quên, lần sau đi em phải nhớ đội mũ bảo hiểm".

"Hôm nay, em mắc một lỗi nghiêm trọng, đó là chở em trai ngồi đằng sau mà không đội mũ bảo hiểm do sợ bị muộn học. Sau lần này em rút ra được bài học đó là khuyên mọi người là khi tham gia giao thông hãy luôn đội mũ bảo hiểm để bảo vệ an toàn cho mình và người ngồi đằng sau".

Bên cạnh các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm hay chở quá số người quy định, một thực trạng đáng lo ngại khác qua công tác kiểm tra thực tế là nhiều trường hợp học sinh chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn được gia đình giao xe máy điện, xe gắn máy để điều khiển đến trường mỗi ngày. Phía sau hành vi vi phạm của các em chính là sự buông lỏng quản lý và nuông chiều từ phía phụ huynh.

Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với người giao xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, việc ra quân xử lý nhằm tăng cường tuyên truyền, tác động vào nhận thức của cả học sinh lẫn phụ huynh, từ đó ngăn chặn tận gốc các nguy cơ tai nạn giao thông từ khi các em vừa bước ra khỏi nhà.

Thiếu tá Lê Học Sĩ, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 chia sẻ: "Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, của Công an thành phố Hà Nội cũng như kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông, hàng năm Đội CSGT đường bộ số 9 phối hợp với Công an các xã, phường đóng trên địa bàn để ra quân xử lý.

Tuy nhiên, chúng tôi không quá đặt nặng về kết quả xử lý mà mong muốn làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật của người dân, làm sao hướng đến mục tiêu là người dân tự nhận thức được hành vi vi phạm và sẽ không tái phạm nữa."

Cần giải pháp tận gốc từ cơ sở

Thực tế cho thấy, để xây dựng nếp sống văn hóa giao thông bền vững cho học sinh, công tác xử lý lưu động trên tuyến đường thôi là chưa đủ, mà cần có giải pháp quản lý tận gốc ngay từ địa bàn dân cư và cổng trường học. Thời gian qua, lực lượng Công an cấp xã, phường đã chủ động triển khai tuyên truyền 100% đến các nhà trường, tổ chức cho phụ huynh và học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời duy trì hiệu quả mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Tại nhiều điểm trường, Công an xã đã huy động sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để phân luồng, hướng dẫn giao thông vào các giờ cao điểm; đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm để thông báo về nhà trường và phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục, quản lý.

Đại úy Nguyễn Xuân Trường, cán bộ Công an xã Phúc Lộc cho biết: "Trước khi các em học sinh đến trường, Công an xã đã tuyên truyền 100% đến toàn thể các em học sinh trên nhà trường về nội dung chấp hành pháp luật về quy tắc an toàn giao thông, ký cam kết với nhà trường và có các biên bản cam kết với phụ huynh học sinh và các em học sinh.

Đặc biệt, năm nay, Công an xã đã triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông, hàng ngày phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở đảm bảo duy trì trật tự an toàn giao thông để cho các em đến trường. Trên cơ sở đó, Công an xã cũng xử lý những trường hợp vi phạm vừa mục đích là để tuyên truyền nhắc nhở và để cho học sinh, phụ huynh học sinh biết những hành vi vi phạm của các em để cho các em có thể đảm bảo an toàn giao thông đến trường một cách an toàn."

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh được lực lượng chức năng thành phố Hà Nội duy trì liên tục kéo dài đến tháng 3 năm 2027. Việc kiểm tra thường xuyên, nghiêm minh được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các em học sinh.

Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng có tăng cường tuần tra đến đâu, nếu gia đình vẫn dễ dàng giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện, nhà trường thiếu sự phối hợp nhắc nhở thường xuyên thì việc hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông vẫn khó đạt hiệu quả bền vững.

Vì vậy sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng – Nhà trường và Gia đình, trong đó sự nêu gương của cha mẹ chính là nền tảng quan trọng nhất để mỗi hành trình đến trường của các em luôn vẹn tròn niềm vui.