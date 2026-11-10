Bệnh viện ở Cà Mau nợ gần 44 tỷ đồng tiền thuốc, chi sai tiền phụ cấp

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố kết luận thanh tra thu, chi tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Giá Rai (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau). Theo đó, dù bệnh viện có đủ nhân lực để bố trí làm theo ca, kíp hoặc làm thêm giờ, nhưng lại bố trí nhân sự và chi phụ cấp trực 24/24h vào các ngày làm việc trong tuần là sai quy định (trực 24/24h chỉ áp dụng khi thiếu nhân lực).

Tổng số tiền phụ cấp trực đã chi hơn 3,7 tỷ đồng, cho 387 người. Trong đó, số tiền chênh lệch chi sai hơn 1,2 tỷ đồng, thanh tra kiến nghị giám đốc bệnh viện thu hồi số tiền này để trả nợ.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nguyên giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Giá Rai.

Tính đến ngày 31/5/2026, Bệnh viện Đa khoa Giá Rai có tổng số nợ gần 67 tỷ đồng, trong đó nợ các nhà cung cấp thuốc hơn 44 tỷ đồng, nợ ngân sách nhà nước gần 18,7 tỷ đồng, nợ các đơn vị dịch vụ gần 2,9 tỷ đồng, nợ người lao động gần 1,5 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng chỉ ra, bệnh viện xây dựng dự toán chưa sát nguồn thu, việc sắp xếp nhân lực và kiểm soát chi chưa kịp thời... Dù vậy, chưa xác định có yếu tố vụ lợi, tiêu cực, nên không kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Từ kết quả thanh tra trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Giá Rai giai đoạn 2020-2026.

Với trách nhiệm cá nhân, thanh tra kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm là ông Huỳnh Văn Dũng - nguyên Giám đốc Bệnh viện; ông Châu Hoàng Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện, nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Giá Rai.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Giá Rai được đề nghị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể cá nhân liên quan các sai phạm trên; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm ông Trần Minh Thi - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Bệnh viện.