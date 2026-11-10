Giám đốc Sở ở TP HCM: Giáo dục năm nào cũng thay đổi, rất mệt

Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, nêu quan điểm trên tại buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Ban Bí thư, sáng 9/11. Cụm từ "ổn định" được ông nhắc đi nhắc lại, khi nói về chính sách với giáo dục phổ thông (lớp 1-12).

"Tôi thấy thay đổi nhiều, thông tư quá nhiều", ông Phát nói, cho rằng mỗi lần như vậy là phải chuyển đổi cả hệ thống, rất mệt. Lý do là sự thay đổi kéo theo công tác sắp xếp của cả một tổ chức, bộ máy, tác động và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, tâm lý của đội ngũ, giáo viên.

"Cấu trúc chương trình, phương thức thi cử mà năm nào cũng thay đổi. Chúng tôi đang phải thích nghi với sự thay đổi đó, rất mệt mỏi", ông nhắc lại. "Hàng năm lại chờ năm tới thay đổi gì".

TP HCM là "siêu đô thị" giáo dục với hơn 2,6 triệu học sinh, đa dạng mô hình trường học. Chi thường xuyên cho giáo dục chiếm khoảng 20% ngân sách của thành phố - thuộc diện cao nhất cả nước.

Ông Phát nhấn mạnh giáo dục phổ thông là nền tảng và giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì thế, chương trình, bộ sách cũng như mô hình tổ chức quản lý cần ổn định. Người đứng đầu ngành giáo dục TP HCM kiến nghị các chính sách về giáo dục phổ thông ổn định ít nhất 5 năm.

"Ở góc độ quản lý, tôi cần sự ổn định", ông Phát nhấn mạnh.

Ông Phát nêu quan điểm trên trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đề xuất nhiều chính sách mới. Với giáo dục phổ thông, kỳ thi lớp 10 dự kiến thay đổi chỉ sau hai năm, bỏ môn thứ ba; tăng số tiết dạy với giáo viên; bộ sách giáo khoa dùng chung từ năm học này tiếp tục được chỉnh sửa; khâu kiểm tra đánh giá cuối học kỳ I, II với học sinh cuối cấp được giao về Sở Giáo dục và Đào tạo thay vì do các trường chủ động...

Đoàn giám sát của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết 71 (về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo) được thành lập hồi tháng 9. Đoàn sẽ tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường..., xong trước 15/12.

Ông Nguyễn Tấn Phát nêu kiến nghị với đoàn giám sát của Ban Bí thư, sáng 9/11. Ảnh: Nguyễn Quyên