Sở GDĐT An Giang thông tin vụ nhân viên y tế trường học tấn công Hiệu trưởng tại trường

Ngày 9/11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trường THPT An Biên về việc ông Q.M.H - Hiệu trưởng nhà trường, bị nhân viên y tế dùng dao truy đuổi, chém gây thương tích.

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 7 giờ 25 ngày 5/11, ông P.H.P là nhân viên y tế trường, đến phòng Hiệu trưởng trao đổi công việc liên quan đến việc xin chuyển công tác. Sau khoảng 10 phút, ông P. trở về Phòng Y tế.

Trường THPT An Biên - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Sau đó, ông P. ra khu vực nhà xe, mở cốp xe máy lấy một con dao rồi đi lên phòng hiệu trưởng. Ông P. đã dùng dao tấn công hiệu trưởng.

Phát hiện sự việc, nhiều giáo viên có mặt tại hiện trường đã khuyên can ông P. bỏ dao xuống và trở về phòng y tế. Ông H. được các giáo viên đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau vụ việc, ông P. bị công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, xác định xuất phát từ việc ông P. lên phòng hiệu trưởng hỏi về việc giấy xin chuyển công tác đã được ký hay chưa.

Một lãnh đạo UBND xã An Biên cho biết, địa phương đang chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.