Ô tô Lexus của hiệu trưởng chắn lối và lời cảnh báo an toàn ở trường học

Phụ huynh Trường tiểu học Quang Trung, phường Hạ Long phản ánh, chiều 5/12, chiếc xe ô tô Lexus màu đen đỗ ngay trước cổng trường, khiến học sinh tan học rất khó khăn di chuyển đến chỗ bố mẹ đón. Bảo vệ phải dẫn học sinh vòng sang hai bên đầu xe để ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, bà Vũ Thị Hoàng Yến, hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung đã xác nhận chiếc ô tô màu đen đỗ trước cổng trường là của bà. Lý do bà hiệu trưởng trường này đỗ xe ngay trước cổng trường là vì chỉ có ý định “ghé một lát rồi đi luôn” và “bảo vệ bị huyết áp cao, nằm phòng y tế nên không ra mở cổng ngay được”.

Thực tế, nếu không tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông ở trước và trong trường học có thể sẽ xảy ra sự việc đáng tiếc.

Năm 2017, một học sinh đang chạy nhảy trong sân Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) bị xe taxi đâm gãy chân, tổn thương cơ thể 32% theo giám định vì lý do, xe này chở hiệu trưởng vào trường. Sự việc xôn xao dư luận khi hiệu trưởng trường này cố tình che giấu sự việc. Sau đó, hiệu trưởng bị cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng vì có hành vi gian dối, làm sai quy định của nhà trường nghiêm cấm cho ô tô vào trường nhưng vẫn chỉ đạo bảo vệ mở cửa cho xe vào.

Học sinh Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) bị xe taxi đâm gãy chân năm 2017.

Đau lòng hơn, tháng 9/2023, một cô giáo THPT đến Trường THCS Thanh Dương (Nghệ An) đón con. Quá trình di chuyển trong sân trường, cô giáo này lùi xe và đâm trúng một chiếc xe máy của một phụ huynh khác cũng đang chở con trên xe. Sự việc khiến người mẹ bị thương nhẹ còn học sinh lớp 6 tử vong.

Hay mới đây nhất, tháng 9/2025, một học sinh Trường THCS Gia Thụy, phường Bồ Đề (Hà Nội) tử vong thương tâm ngay gần cổng trường vì va chạm với một ô tô tải.

Các vụ tai nạn trước và trong cổng trường khiến phụ huynh rất lo ngại về tình trạng an toàn giao thông, nhất là khi người dân chưa có thói quen, văn hoá nhường đường cho học sinh đi bộ, trẻ em.

Trường học tại Hà Nội thực hiện quy định “Cổng trường an toàn giao thông".

Ghi nhận của PV cho thấy, hầu hết các trường học hiện nay đều thực hiện nghiêm quy định an toàn trường học, trong đó có việc nghiêm cấm xe ô tô vào ra trước cổng trường trong giờ cao điểm học sinh vào trường, tan trường. Tuy nhiên, một số trường học ngõ nhỏ, học sinh đông, vẫn diễn ra tình trạng ùn tắc, lộn xộn xe vào ra trước cổng trường trong giờ cao điểm.

Trong một lần chờ đón con trước cổng trường, chị Trần Thu Hằng (Hà Nội) cho biết, học sinh tan ùa ra cổng chính và cổng phụ thì giáo viên cũng lái xe ô tô từ trong trường đi ra. Học sinh né ô tô của cô giáo, chạy tán loạn.

“Tôi nhìn cảnh đó mà rùng mình, lo sợ vì các con chỉ cần mất tập trung một chút thôi cũng có thể dẫn đến tai nạn. Ngay sau đó, tôi đã góp ý với nhà trường để điều chỉnh quy định, giáo viên, nhân viên hoặc xe đưa đón học sinh không lái xe ra cổng trường khi học sinh tan học”, chị Hằng nói.

Trong văn bản chỉ đạo đầu năm học của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố thường quán triệt nội dung yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm quy định về an toàn trường học, trong đó có nội dung an toàn giao thông trước cổng trường. Hà Nội, Hải Phòng cũng từng triển khai thí điểm mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, bố trí biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, vạch kẻ sơn và khu vực xếp xe của phụ huynh chờ đón con tránh tình trạng ùn tắc, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong giờ tan tầm.

Thiết nghĩ, ngành giáo dục và chính quyền địa phương cần rà soát lại quy trình bảo đảm an toàn giao thông trường học: Cấm tuyệt đối xe ô tô vào – ra trong giờ cao điểm, trừ xe công vụ đặc biệt; Tăng cường giám sát tại cổng trường, có camera, có lực lượng hỗ trợ; Xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, kể cả của giáo viên hay cán bộ trường; Tuyên truyền thường xuyên cho phụ huynh – học sinh – giáo viên về bảo vệ an toàn của trẻ.

Đây không phải câu chuyện kỷ luật một cá nhân, mà là đặt lại chuẩn mực ứng xử của người lớn.

Bởi lẽ, trẻ em không có khả năng tự bảo vệ mình trong môi trường giao thông. Người lớn – phụ huynh, giáo viên, bảo vệ, tài xế mới là “lá chắn” cuối cùng. Nếu chính chúng ta phá bỏ lá chắn ấy bằng thái độ chủ quan, thì mọi quy định an toàn chỉ là hình thức.

Giữ an toàn cho học sinh không phải khẩu hiệu, mà là trách nhiệm bắt buộc. Trường học chỉ thật sự là nơi nuôi dưỡng khi nó cũng là nơi an toàn nhất.