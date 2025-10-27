'Chiều con', nhiều phụ huynh ở Hà Nội vi phạm luật giao thông

Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Sau hơn 1 tháng triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít phụ huynh chở con đi học nhưng các cháu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, một số trường hợp đưa ra lý do như "quên đội mũ", nhà gần, thậm chí là chiều theo ý con không muốn đội mũ bảo hiểm.

Ngày 27/10, tại khu vực cổng Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Cửa Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông của học sinh và phụ huynh.

Khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, anh M.V.H (trú tại Cửa Nam) nói rằng do nhà ở gần trường học nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm cho con. Việc này dẫn đến anh H. cùng con trễ giờ làm, muộn học, và còn phải nộp phạt vi phạm. "Sau lần vi phạm này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - anh H. chia sẻ.

Một phụ huynh khác là anh P.D.C cho biết, chỉ vì con "không thích đội mũ bảo hiểm" nên chiều theo. Khi biết việc vi phạm giao thông sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm ở trường của con, anh C. khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành.

Trước tình trạng trên, đại diện Trường THPT Việt Đức cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày, coi đây là một nội dung giáo dục bắt buộc.

Theo Trung tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1, việc phụ huynh thiếu nghiêm khắc hoặc bao dung với lỗi vi phạm của con sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến trẻ hình thành thói quen coi thường pháp luật.

“Ý thức chấp hành của con trẻ bắt đầu từ thái độ, hành vi của cha mẹ. Phụ huynh phải là tấm gương để con noi theo” - Trung tá Chinh nhấn mạnh.

Từ ngày 12/9, Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện thường xuyên, liên tục đến hết ngày 14/10, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thủ đô.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 12/9 đến 14/10, đơn vị đã phát hiện 5.531 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền sẽ được kéo dài đến hết ngày 15/3/2026, nhằm duy trì nền nếp, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong học đường.