Tâm tư giáo viên chưa được thăng hạng

Một giáo viên ở Hà Nội cho biết bản thân có nhiều tâm tư, chia sẻ sau kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 của thành phố.

Theo cô, trong đợt xét diễn ra vào tháng 6/2026, ngôi trường của cô đang công tác có 8 hồ sơ tham gia dự xét. Tuy nhiên, theo đề án vị trí việc làm tại thời điểm đó, nhà trường không còn chỉ tiêu dành cho vị trí cán bộ quản lý. Do đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, hồ sơ của cô không được đưa vào diện xét với lý do đã hết chỉ tiêu dành cho cán bộ quản lý.

Đến tháng 8/2026, khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cô thôi giữ chức vụ quản lý và chuyển xuống làm giáo viên. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại hồ sơ tại đơn vị, cô đứng thứ nhất và nằm trong danh sách chỉ tiêu của đề án vị trí việc làm trong số 8 hồ sơ dự xét. Tuy nhiên, kết quả xét ở cấp thành phố lại xác định cô không trúng tuyển, trong khi 7 hồ sơ còn lại được trúng tuyển.

Sự thay đổi vị trí công tác cùng kết quả xét thăng hạng khiến nữ giáo viên không khỏi chạnh lòng. Cô mong muốn trường hợp của mình được cơ quan có thẩm quyền rà soát, xem xét trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện và quy định hiện hành.

"Tôi từng là Phó Hiệu trưởng, sau sắp xếp bộ máy phải chuyển xuống làm giáo viên. Tôi hiểu đây là chủ trương chung và luôn cố gắng thích nghi với vị trí công tác mới. Điều tôi mong muốn là quá trình xét thăng hạng cũng được xem xét thấu đáo, để những nỗ lực và thành tích của bản thân được ghi nhận phù hợp" - cô giáo bày tỏ.

Nhiều giáo viên nuối tiếc vì chưa được thăng hạng. Ảnh minh họa: NVCC

Cùng mang tâm tư sau kỳ xét thăng hạng tại Hà Nội, một giáo viên cho biết cô đã có 13 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non và đạt nhiều thành tích: đạt giải Nhất, giải Nhì tại các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp quận; được công nhận là giáo viên cốt cán. Cô còn tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập, làm báo cáo viên trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, tham gia ban giám khảo các hội thi tại nhà trường, đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng chuyên môn và có tên trong danh sách cán bộ nguồn.

Thế nhưng, sau kỳ xét thăng hạng năm 2026, cô không có tên trong danh sách trúng tuyển. Nữ giáo viên cho rằng việc xét thăng hạng cần tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, cô mong muốn quá trình đánh giá cũng dành sự quan tâm thỏa đáng đến năng lực chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ và những đóng góp thực tế của mỗi nhà giáo.

Không chỉ tại Hà Nội, một số giáo viên các tỉnh hiện giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, cũng có chung tâm trạng.

Ngày 17/2/2021, một trường hợp trúng tuyển và được tuyển dụng vào công tác tại một trường mầm non ở Hà Tĩnh. Thời điểm đó, dù đã có bằng cao đẳng, cô vẫn được xếp lương theo trình độ trung cấp, ở hạng IV. Đến tháng 11/2021, cô được chuyển sang giáo viên mầm non hạng III. Với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp, cô tiếp tục vừa làm việc vừa học tập. Năm 2024, cô hoàn thành chương trình đại học.

Đến năm 2026, khi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, cô cho biết bản thân đã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn chưa có cơ hội được thăng hạng do giới hạn tỷ lệ phần trăm số lượng giáo viên được nâng hạng.

"Khi biết mình đủ các điều kiện nhưng chưa được xét do giới hạn chỉ tiêu, tôi cũng có chút hụt hẫng. Tôi mong được biết liệu sau đợt xét này, những giáo viên như tôi còn cơ hội được xem xét bổ sung hay có hướng giải quyết nào phù hợp không" - cô giáo chia sẻ.

Không chỉ nghĩ đến trường hợp của mình, nữ giáo viên còn bày tỏ sự quan tâm đối với những đồng nghiệp đã dành hàng chục năm gắn bó với nghề, nay sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đang ở hạng III. Cô mong những giáo viên có đủ điều kiện được quan tâm, tạo cơ hội để quá trình phấn đấu, nâng cao trình độ và cống hiến của họ được ghi nhận phù hợp.

"Có một điều chúng tôi thực sự trăn trở: Đều là những người giáo viên, cùng một ngành, một nghề, cùng đứng lớp, cùng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, cùng chịu trách nhiệm như nhau, vậy tại sao lại có sự phân định thành giáo viên hạng II và hạng III với những khoảng cách về chế độ và vị thế nghề nghiệp?" - cô giáo bày tỏ.

Hầu hết các giáo viên mong muốn được nới rộng tỷ lệ giáo viên được xét thăng hạng II, đồng thời thu hẹp tỷ lệ ở hạng I và hạng III. Chẳng hạn, có thể phân bổ tỷ lệ hạng II khoảng 70%, hạng I khoảng 5-10% và hạng III khoảng 20-25%. Các giáo viên đưa ra trên thực tế, ở hầu hết các cấp học, nhu cầu đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I không nhiều. Vì vậy, cần có cơ cấu tỷ lệ phù hợp hơn với nhu cầu và thực tiễn đội ngũ giáo viên tại các nhà trường.

Những kiến nghị này cũng đã được các giáo viên gửi đến cơ quan chức năng mong được xem xét điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi và ghi nhận xứng đáng quá trình công tác, cống hiến của đội ngũ nhà giáo.

Hà Nội rà soát kiến nghị, TP.HCM lập danh sách nhà giáo xét thăng hạng

Chiều 16/11, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Lê Anh Thư khẳng định, kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 được tổ chức theo Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt và các quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tổ chức. Nội dung xét là thẩm định hồ sơ theo tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét; việc xác định người trúng tuyển đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu được phê duyệt và thứ tự ưu tiên quy định tại Đề án.

Do đó, việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự xét không đồng nghĩa với việc đương nhiên được công nhận trúng tuyển.

Theo thông tin tại hội nghị, Sở Nội vụ đã phê duyệt kết quả đối với 16.053 viên chức tham dự xét thăng hạng, gồm 11.062 người trúng tuyển và 4.991 người không trúng tuyển.

Làm rõ quy trình xét và xác định người trúng tuyển, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, chỉ tiêu thăng hạng được xác định trên cơ sở nhu cầu, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hạng chức danh nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục không còn chỉ tiêu theo Đề án được duyệt thì không thực hiện xét thăng hạng trong kỳ này.

Đối với những phản ánh về sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận thông tin, rà soát trên cơ sở hồ sơ, minh chứng cụ thể; trường hợp phát hiện sai sót sẽ phối hợp xử lý theo quy định.

Mới đây, TP.HCM yêu cầu các trường khẩn trương lập danh sách nhà giáo xét thăng hạng. Sở GDĐT TP.HCM đề nghị UBND xã, phường, đặc khu, các trường cao đẳng, trung cấp công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở khẩn trương rà soát, lập danh sách nhà giáo đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Đợt rà soát áp dụng với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX và trường trung cấp công lập cùng giảng viên các trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND TP.HCM. Với các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc địa phương quản lý, UBND xã, phường, đặc khu trực tiếp tổng hợp, nhập số liệu và gửi danh sách về sở.

Sở GDĐT lưu ý, sau khi nhập số lượng và danh sách theo mẫu, các đơn vị ký, đóng dấu và gửi kèm văn bản đề nghị qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành trước ngày 23/11. Giáo viên từ mầm non đến trung cấp, cao đẳng ở TP HCM được xét thăng hạng trong hai tháng cuối năm, sau 4 năm chờ đợi.