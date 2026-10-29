Giáo viên cần đáp ứng tiêu chuẩn trình độ nào theo quy định mới?

Liên quan đến tiêu chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, bà Nguyễn Hồng Hạnh (Lào Cai) gửi thắc mắc đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đề nghị giải đáp về trường hợp của mình.

Bà Hạnh cho biết, bà tốt nghiệp cao đẳng ngành Văn - Sử tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh năm 2008 và có bằng Đại học Sư phạm Ngữ văn năm 2014 do trường Đại học Sư phạm cấp. Năm 2008, bà được Sở Giáo dục và Đào tạo sắp xếp dạy tiểu học, được cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tiểu học, có cấp chứng chỉ.

Bà Hạnh làm tại trường tiểu học từ tháng 12.2008 đến nay, xếp ngạch giáo viên THCS, mã ngạch 15a.202.

Năm 2014, bà được UBND huyện ra quyết định xếp ngạch Giáo viên tiểu học chính mã 15a.204.

Năm 2016, bà được UBND huyện xếp mã ngạch V.07.03.08.

Năm 2018, bà đỗ kỳ thi thăng hạng từ hạng III (mã V.07.03.08) lên hạng II tiểu học (mã V.07.03.07) do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức và xếp hạng II (mã V.07.03.07) từ tháng 1.2019.

Hiện bà Hạnh có đủ cả chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II tiểu học. Đến khi có thông tư hướng dẫn xếp hạng, thăng hạng giáo viên theo vị trí việc làm thì bà không được xếp vào hạng II mới mà tụt xuống hạng III. Bà Hạnh hỏi, bà có đủ điều kiện xếp hạng II mới không?

Ảnh minh hoạ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là: "Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học, cấp học giảng dạy hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học, cấp học giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông".

Đồng thời, tại khoản 5 Điều 13 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, Quốc hội giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết chuẩn nghề nghiệp nhà giáo các cấp học.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT ngày 14.4.2026 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT quy định, giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học trừ giáo viên giảng dạy các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Ngoại ngữ, Tin học và Công nghệ, Tiếng dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh cần liên hệ với cơ quan quản lý có thẩm quyền để được hướng dẫn tham gia đào tạo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn trình độ của giáo viên tiểu học hoặc xem xét bố trí, chuyển đổi sang vị trí việc làm phù hợp với trình độ được đào tạo.