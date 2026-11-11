Thêm nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế viết đơn xin từ chức, lý do là gì?

Ngày 11/11, ông Lê Quý Phương – Chủ tịch UBND phường Hương An, TP Huế cho biết, bà Phan Thị Thu Sương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An vừa có đơn xin từ chức.

Theo ông Lê Quý Phương, bà Phan Thị Thu Sương viết đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe. Sau khi xin từ chức, bà Sương có nguyện vọng làm giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học Hương An.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, TP Huế. Ảnh: THNT.

Hiện Đảng ủy và UBND phường Hương An đã thống nhất cho bà Sương từ chức và đã có văn bản thông báo gửi Sở GDĐT TP Huế.

Cùng ngày, ông Lê Văn Thìn – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, TP Huế xác nhận, bà Trần Thị Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ đã gửi đơn xin từ chức Hiệu trưởng.

Ông Lê Văn Thìn cho hay, bà Giang có nguyện vọng xuống làm giáo viên giảng dạy tại trường sau khi từ chức. Hiện phường đang làm quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng mới của Trường Tiểu học Hương Hồ.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Xuân, TP Huế xác nhận bà Nguyễn Thị Thuỷ - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi cũng đã gửi đơn xin từ chức Hiệu trưởng.

Bà Nguyễn Thị Thủy xin từ chức vì lý do cá nhân và hiện địa phương đang tiến hành phương án nhân sự quản lý Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa (TP Huế) đã thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt được từ chức theo nguyện vọng.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, ông Lê Thanh Sơn đã viết đơn xin từ chức với lý do "không hoàn thành nhiệm vụ".

Hiện UBND phường Thuận Hóa đã có phương án nhân sự bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt nhằm kiện toàn chức danh quản lý trường này theo quy định.