Không hoàn thành nhiệm vụ, một Hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Huế viết đơn xin từ chức

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt được từ chức theo nguyện vọng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã ban hành thông báo số 361-TB/ĐU về việc cho viên chức quản lý từ chức đối với ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, TP.Huế. Ảnh: T.H.

Việc cho ông Lê Thanh Sơn từ chức được thực hiện căn cứ quy định số 365-QĐ/ĐU ngày 20/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ (đã được điều chỉnh, bổ sung).

Thông báo của Đảng ủy phường Thuận Hóa không nêu lý do cụ thể ông Lê Thanh Sơn xin từ chức.

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, ông Lê Thanh Sơn đã viết đơn xin từ chức do "không hoàn thành nhiệm vụ".

Vị lãnh đạo này cho hay, hiện UBND phường Thuận Hóa đã có phương án nhân sự bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt nhằm kiện toàn chức danh quản lý trường này theo quy định.

Theo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn TP Huế đã được triển khai thực hiện, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thuộc diện được giữ nguyên do có quy mô ổn định, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học.