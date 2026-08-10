Ngành Ngôn ngữ Anh dẫn đầu điểm chuẩn Đại học Quốc tế

Điểm chuẩn đại học theo phương thức xét tổng hợp được trường Đại học Quốc tế (IU) công bố sáng 10/8.

Tất cả các ngành có đầu vào khoảng 50-73/100 điểm. Thấp nhất là ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng. Hai ngành có điểm chuẩn trên 70 là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Anh.

Chi tiết điểm chuẩn năm 2026 của trường Đại học Quốc tế như sau:

Trường Đại học Quốc tế năm nay tuyển 2.300 sinh viên, 99% được xét bằng cách kết hợp nhiều đầu điểm thay vì riêng biệt như các năm trước. Số chỉ tiêu còn lại dành xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, thi đánh giá năng lực. Tất cả đầu điểm được quy về thang điểm 100 trước khi xét tuyển. Công thức tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = (k1 x Điểm thi THPT quy đổi) + (k2 x Điểm thi đánh giá năng lực quy đổi) + (k3 x Điểm học bạ quy đổi) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Năm ngoái, khi còn xét độc lập các đầu điểm, trường lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp từ 23,44 đến 28,17 theo thang 30 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, ngày 11/6. Ảnh: Quỳnh Trần