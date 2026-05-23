Phụ huynh "đỏ mắt", vượt trăm km về Hà Nội chờ con thi lớp 10 trường chuyên

Chiều 23/5, hàng nghìn thí sinh có mặt tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn để tiếp tục dự thi hai môn Toán và Tiếng Anh. Đây là hai trường chuyên tổ chức kỳ thi vào lớp 10 sớm nhất tại Hà Nội năm nay. Dù thời tiết Hà Nội oi bức giữa trưa, khu vực trước cổng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn vẫn đông kín thí sinh tất tả chờ vào phòng thi. Nhiều phụ huynh từ các tỉnh xa cũng đồng hành cùng con em đến Hà Nội dự thi trong ngày 23/5.

Từ Lương Sơn, Phú Thọ (Hòa Bình cũ) lên Hà Nội dự thi vào lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn hôm nay, ông Đồng Văn Dớ (70 tuổi) đi xe máy đưa cháu lên Hà Nội từ chiều 22/5. Dưới cái nóng oi bức của mùa hè, sau 1 giờ di chuyển, hai ông cháu đã có mặt tại nhà người quen gần trường để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi quan trọng này. “Sáng nay, hai ông cháu tôi có mặt tại điểm thi từ rất sớm vì sợ tắc đường, muộn giờ thi. Tôi là cựu chiến binh, bố mẹ cháu đi làm xa, tôi có nhiều thời gian ở nhà nên đưa cháu đi thi. Trước khi vào phòng thi tôi thấy cháu khá bình tĩnh, tự tin. Tôi chỉ biết động viên cháu bình tĩnh làm bài bằng hết khả năng của mình và không được mang tài liệu gì vào phòng thi, dù thi xong chưa biết luôn kết quả thế nào nhưng tôi mong cháu đạt được nguyện vọng mà mình mơ ước, bõ công sức, thời gian đã bỏ ra để ôn luyện”, ông Dớ chia sẻ.

Cũng giống ông Dớ, 3 ba mẹ con chị Lưu Thị Nhi, Hưng Yên (Thái Bình cũ, chị Nhi mặc áo xanh bên phải) cũng có mặt tại Hà Nội từ ngày 22/5 để chuẩn bị dự thi vào 10 chuyên Khoa học tự nhiên. Con trai cả của chị hiện đang học Đại học Công nghiệp Hà Nội thuê nhà trọ cho 3 mẹ con gần điểm thi để tiện đi lại, nghỉ ngơi nên chị cũng yên tâm phần nào. “Ba mẹ con tôi đi xe khách lên Hà Nội từ chiều qua để con được nghỉ ngơi. Dù kỳ vọng nhưng cũng không dám tạo áp lực vì hai cháu nhà tôi quyết tâm học lắm. Trước khi vào phòng thi, tôi cũng dặn các con đừng để căng thẳng quá, cứ bình tĩnh làm bài chắc chắn sẽ có kết quả tốt”, chị Nhi nói.

Dù rất yêu thích trường chuyên Khoa học tự nhiên nhưng hai con của chị vẫn lo lắng về kinh tế của gia đình nếu thi đỗ. Được bố mẹ động viên nhiều, cuối cùng các con chị cũng thoải mái về tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng này. Chị Nhi bộc bạch: “Hai cháu nhà tôi sinh đôi và đặc biệt có niềm đam mê với môn toán. Dù bố mẹ có đủ điều kiện và ủng hộ hai chị em đi thi và học tập ở Hà Nội nhưng hai cháu vẫn luôn canh cánh về vấn đề kinh tế của gia đình. Chúng tôi phải làm công tác tư tưởng rất nhiều thì các cháu mới yên tâm hơn phần nào”. (Ảnh minh họa: Học sinh tranh thủ đọc lại bài trước khi bước vào phòng thi chiều 23/5)

Thời tiết Hà Nội ngày 23/5 nắng gắt kèm oi bức, nhiệt độ thực cảm nhận ngoài trời chạm ngưỡng 38 độ C. Trong suốt 120 phút làm bài thi Ngữ văn buổi sáng và thời gian thi hai môn Toán, Tiếng Anh buổi chiều, nhiều phụ huynh vẫn túc trực trước cổng trường để chờ con. Những ánh mắt thấp thỏm, chờ đợi của phụ huynh hướng về phía cổng trường khi giờ làm bài kết thúc.

Ánh mắt chờ đợi của các phụ huynh khi các con bước vào phòng thi.

Từ Hưng Yên đưa con lên Hà Nội dự thi, chị Nguyễn Thu Yên chọn ngồi chờ ngoài sảnh vì hầu hết khu vực quanh trường đều kín phụ huynh. Chị cho biết thời tiết hôm nay nắng nóng, buổi trưa khi các con kết thúc môn thi, khu vực cổng trường ùn tắc khiến hai mẹ con mất gần 30 phút mới di chuyển ra ngoài được. “Rút kinh nghiệm, chiều nay hai mẹ con đến sớm hơn. Tôi cũng dặn cháu thi xong không cần vội ra ngay, mẹ sẽ chờ ở ngoài để cháu yên tâm và tránh cảnh đông đúc, nắng nóng như buổi sáng”, chị Yên chia sẻ.

Kỳ thi sẽ qua, nhưng hình ảnh những bậc cha mẹ lặng lẽ chờ con ngoài cổng trường sẽ còn đọng lại. Sự đồng hành âm thầm, ánh mắt tin tưởng và những lời động viên giản dị chính là nguồn động lực quý giá, tiếp thêm tự tin để các sĩ tử vững vàng bước qua dấu mốc đầu đời. Sáng mai (24/5), thí sinh làm bài thi các môn chuyên.