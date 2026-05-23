Đề văn lớp 10 Đà Nẵng dài, nhiều "bẫy" từ khóa

Ngày 23-5, sau khi hoàn thành môn văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, nhiều thí sinh tại Đà Nẵng cho rằng đề thi năm nay có cấu trúc quen thuộc nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng trong cách đọc và phân tích đề.

Thí sinh Bảo Trân, học sinh Trường THCS Tây Sơn, nhận xét đề thi "nhiều bẫy" ở các từ khóa. Theo em, câu hỏi về "sắc thái nghĩa của từ" trong phần đọc hiểu rất dễ gây nhầm lẫn giữa sắc thái tích cực, tiêu cực và trung tính nếu học sinh không phân tích kỹ.

Đề thi văn lớp 10 tại Đà Nẵng

Ở phần nghị luận xã hội với chủ đề "Làm thế nào để bạn trẻ tự tin khẳng định bản thân", Bảo Trân cho rằng nhiều thí sinh dễ chỉ tập trung vào việc "khẳng định bản thân" mà bỏ quên yếu tố "tự tin", dẫn đến bài viết thiếu trọng tâm.

Cùng chung nhận xét, thí sinh Minh Anh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú cho biết ngữ liệu phần đọc hiểu khá dài, kéo sang trang thứ hai nên dễ khiến học sinh bị "ngợp" nếu không đọc kỹ.

Theo Minh Anh, với yêu cầu viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích hình ảnh người lính, thí sinh chỉ cần tập trung vào 3-4 chi tiết tiêu biểu để đảm bảo chiều sâu cho bài viết.

Trong khi đó, thí sinh Bảo Hân (Trường THCS Nguyễn Huệ) cho biết áp lực tâm lý khi thấy đề dài khiến em không kịp lập dàn ý cho phần nghị luận xã hội. "Em nghĩ đến đâu viết đến đó nên sợ bài không logic" - Hân chia sẻ.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thầy Nguyễn Đình Hòa, tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THPT Trần Phú, đánh giá đề thi vừa đảm bảo kiến thức phổ thông, vừa có tính phân hóa.

Theo thầy Hòa, phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu truyện gần gũi với lứa tuổi học sinh, truyền tải thông điệp ý nghĩa. Các câu hỏi vừa kiểm tra kiến thức cơ bản, vừa yêu cầu khả năng cảm thụ văn học và vốn từ phong phú.

Nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm môn văn năm nay sẽ dao động chủ yếu từ 6,5 đến 7,5 điểm, nhỉnh hơn năm trước.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 có 43.567 thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập là 38.690 học sinh, tương đương khoảng 91% thí sinh có cơ hội học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Toàn thành phố bố trí 110 điểm thi, trong đó có 7 điểm dành cho thí sinh dự thi trường chuyên và 6 điểm thi dự phòng. Khoảng 10.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng hơn 900 lượt cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để phục vụ kỳ thi diễn ra từ ngày 22 đến 25-5.