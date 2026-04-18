Các trường y dược trên cả nước tuyển sinh thế nào trong năm 2026?

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn chỉ tuyển sinh theo hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM ngoài xét tuyển thẳng còn xét tuyển tổng hợp gồm điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ.

Nhiều trường sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy như Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Trường Đại học Y tế Công cộng…

Các trường xét học bạ là Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y tế Công cộng. Trong đó, Trường Đại học Dược Hà Nội chỉ xét học bạ học sinh chuyên hoặc kết hợp với SAT.

Các tổ hợp xét tuyển được các trường sử dụng phổ biến là A00, B00 cùng một số tổ hợp có môn Hóa hay Sinh như B08 (Toán, Sinh, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh)…

Phương thức xét tuyển dự kiến của các trường khối Y Dược năm 2026 như sau:

Năm 2025, điểm sàn vào các ngành thuộc nhóm sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ GD-ĐT quy định dao động từ 17 đến 20,5 điểm.

Về mức điểm trúng tuyển, trong số các trường y trên cả nước, Học viện Quân y có điểm chuẩn cao nhất là 30 đối với thí sinh nữ miền Bắc đăng ký ngành Y khoa. Xếp sau đó là Trường Đại học Y Hà Nội với 28,7 điểm vào ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00. Trong khi đó, ngành Y khoa của trường này lấy thấp hơn với 28,13 điểm.