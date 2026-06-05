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Điểm chuẩn thi vào lớp 10 của tỉnh Hưng Yên năm 2026

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Sở GD-ĐT Hưng Yên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Theo đó, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất tỉnh Hưng Yên năm 2026 với 24,5 điểm. Song, số thí sinh tuyển đợt 1 của trường này là 635, chỉ tiêu còn lại cho đợt 2 là 40 em.

Lần lượt xếp sau về điểm chuẩn cao là Trường THPT Nguyễn Trãi (22,5 điểm; còn 50 chỉ tiêu cho đợt 2) và Trường THPT Lê Quý Đôn (22 điểm; còn 53 chỉ tiêu cho đợt 2).

Trường có điểm chuẩn thấp nhất năm 2026 là Trường THPT Nam Phù Cừ (13,1 điểm). Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám cũng có điểm chuẩn thuộc nhóm thấp nhất (13,6 điểm).

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hưng Yên năm học 2026-2027 như sau:

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 của tỉnh Hưng Yên năm 2026 - 1

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 của tỉnh Hưng Yên năm 2026 - 2

Tại Trường THPT Chuyên Hưng Yên, môn Toán có 6 thí sinh cùng đạt điểm chuẩn 33,25; những em có điểm thi Toán chuyên từ 3 điểm trở lên được trúng tuyển.

Môn Ngữ văn cũng có 6 thí sinh cùng đạt điểm chuẩn 40,0. Nhà trường xác định trúng tuyển đối với thí sinh đạt 7,25 điểm Ngữ văn chuyên; hoặc đạt 6,75 điểm Ngữ văn chuyên và có điểm trung bình môn Toán lớp 9 từ 9,2 trở lên.

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 của tỉnh Hưng Yên năm 2026 - 3

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 của tỉnh Hưng Yên có tổng số 42.688 thí sinh đăng ký dự thi.

Tỉnh đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026
Tỉnh đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026

Hôm nay (4/6), Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

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Theo Thanh Hùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 10:08 AM (GMT+7)
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