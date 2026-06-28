Đại học Kinh tế Quốc dân bỏ xét tuyển kết hợp IELTS từ năm 2027

Bỏ xét tuyển kết hợp IELTS, ưu tiên các bài thi đánh giá năng lực

Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 cơ bản giữ ổn định so với các mùa tuyển sinh trước, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá năng lực học tập cốt lõi và tăng cường thu hút sinh viên quốc tế.

Đối với phương thức tuyển thẳng, nhà trường tiếp tục thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định nội bộ, không thay đổi so với năm 2026. Trường cũng sẽ ban hành các chính sách nhằm khuyến khích, thu hút sinh viên quốc tế, từng bước nâng cao mức độ quốc tế hóa của môi trường học thuật.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là trường không còn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, phương thức tuyển sinh liên thông và liên thông đại học chính quy dành cho người đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chính quy tiếp tục được duy trì ổn định.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trong phương hướng tuyển sinh năm 2027 là trường không còn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ xét tuyển độc lập theo từng nhóm thí sinh. Với nhóm sử dụng các bài thi chuẩn hóa quốc tế, trường giữ nguyên các bài thi SAT, ACT và A-Level như năm 2026.

Đối với nhóm sử dụng các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước, trường chấp nhận kết quả HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, V-ACT của Đại học Quốc gia TP.HCM, TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội và SPT của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. So với năm trước, phương thức này không còn kết hợp với chứng chỉ IELTS.

Nhóm xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2027 tiếp tục sử dụng các tổ hợp truyền thống A00, A01, D01 và D07.

Mặc dù bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS với điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn được sử dụng điểm quy đổi của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để thay thế điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, tất cả thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hằng năm của nhà trường.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tiếp tục áp dụng cơ chế cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi quy đổi điểm xét tuyển trên thang điểm 30. Đối với tiếng Anh, chính sách này áp dụng cho các mức IELTS từ 5.5 đến 7.5 hoặc các chứng chỉ tương đương như TOEFL iBT, TOEIC.

Ngoài tiếng Anh, trường mở rộng chính sách cộng điểm thưởng đối với các chứng chỉ tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Đức. Mức điểm thưởng cụ thể, ngưỡng điểm các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Tuyển thẳng 311 thí sinh năm 2026

Cùng thời điểm này, Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học vào đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, trường tuyển thẳng 311 thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đạt giải Nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

Ngoài ra, trường xét trúng tuyển 1 thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường; 1 thí sinh dân tộc rất ít người, thí sinh này phải hoàn thành chương trình dự bị đại học trước khi nhập học chính thức vào năm học 2027-2028; cùng 1 thí sinh dự bị đại học đã hoàn thành chương trình dự bị đại học và đáp ứng điều kiện trúng tuyển theo quy định.

Đối với thí sinh dự bị đại học, nhà trường yêu cầu phải tốt nghiệp THPT năm 2026 và đạt tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30, trừ trường hợp được đặc cách tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, trường ưu tiên xét tuyển 314 thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải Nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, tốt nghiệp THPT năm 2026 và đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm ưu tiên được cộng trực tiếp vào điểm xét tuyển gồm 1,5 điểm đối với thí sinh đạt giải Nhất, 1 điểm đối với giải Nhì và 0,5 điểm đối với giải Ba.

Nhà trường lưu ý, các thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và dự bị đại học vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 theo quy định.