Đại học Luật Hà Nội tính điểm 10 tiếng Anh với IELTS 7.5

Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết năm nay tuyển 2.850 sinh viên, tăng 200 so với năm ngoái. Trường giữ ổn định ba phương thức gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ.

Một trong những điều chỉnh lớn nhất so với năm ngoái là ở bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Cụ thể, thí sinh có IELTS 5.5 được tính thành 8 điểm môn Tiếng Anh thay vì 9 như trước đây. Để được tính tuyệt đối, thí sinh cần có IELTS 7.5, thay vì 6.5.

Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh của trường Đại học Luật Hà Nội năm 2026 như sau:

Một điểm mới nữa so với năm ngoái là Đại học Luật Hà Nội sẽ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế, thay vì chỉ cộng điểm cho học sinh đoạt giải ở các cuộc thi cấp tỉnh trở lên.

Học sinh có chứng chỉ SAT, ACT, IELTS Academic, TOEFL ITP, TOEFL iBT hay chứng chỉ ngoại ngữ khác được cộng tối đa 1,5 điểm. Tuy nhiên, thí sinh đã dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm sẽ không được cộng điểm khuyến khích nữa.

Học phí Đại học Luật Hà Nội năm học 2026-2027 dự kiến là 840.000 đồng một tín chỉ với chương trình chuẩn; từ 840.000 đến 1,85 triệu đồng một tín chỉ với chương trình chất lượng cao. So với hiện nay, mức này tăng 40.000-88.000 đồng một tín chỉ.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội từ 19,75 đến 25,55 theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh). Nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), điểm chuẩn ở mức cao hơn.

Trường Đại học Luật Hà Nội tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT. Ảnh: HLU