Sĩ tử Hà Nội hồ hởi làm thủ tục dự thi lớp 10 công lập

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Từ sáng sớm 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Sau khi kiểm tra thông tin, nghe phổ biến quy chế và hoàn tất các bước chuẩn bị, các sĩ tử đã sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Những thí sinh đầu tiên đến điểm thi, tranh thủ kiểm tra thông tin và chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước giờ làm việc của hội đồng thi.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi, hướng dẫn quy trình làm thủ tục và giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn trong di chuyển.

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, vị trí phòng thi.

Càng gần giờ làm thủ tục, lượng thí sinh đổ về điểm thi càng đông. Nhiều em tranh thủ xem số báo danh, sơ đồ phòng thi và các thông báo của hội đồng thi.

Tình nguyện viên liên tục hỗ trợ cho các thí sinh để tìm phòng thi một cách nhanh nhất.

Các phòng thi được rà soát lần cuối trước khi đón thí sinh. Bàn ghế, số báo danh và vị trí ngồi được chuẩn bị theo đúng quy định.

Đúng 9 giờ, cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ, gọi tên thí sinh và phổ biến quy chế thi, những lưu ý quan trọng trước ngày thi chính thức..

Trong phòng thi, các thí sinh chăm chú lắng nghe hướng dẫn, rà soát thông tin cá nhân và hoàn tất những điều chỉnh cần thiết nếu có sai sót.

Hình ảnh một phòng thi vào lớp 10 THPT công lập.

Thí sinh lắng nghe, điều chỉnh thông tin sai sót, làm những thủ tục cần thiết trước ngày thi chính thức.

Kết thúc buổi làm thủ tục, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng khá thoải mái, tự tin trước kỳ thi được xem là một trong những dấu mốc quan trọng đầu tiên của tuổi học trò..

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi chỉ khoảng 55% có cơ hội trúng tuyển. Sáng 30/5, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Theo Nam Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/05/2026 15:21 PM (GMT+7)
