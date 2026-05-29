Một ngành học là xu hướng hiện nay, sinh viên ra trường tương lai rộng mở, lương khởi điểm 18-30 triệu đồng/tháng

Theo một báo cáo thị trường nhân lực IT năm 2024, nhu cầu tuyển dụng các vị trí kỹ sư liên quan đến AI và Robot đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến lên đến 67%, dự kiến sẽ tiếp tục giữ đà tăng mạnh trong giai đoạn 2025-2026 do làn sóng đầu tư vào nhà máy thông minh, UAV, Robot hình người, xe tự hành... Đồng thời nhu cầu tuyển dụng nhân lực AI được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics đang trở thành trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp mới, nhiều học sinh quan tâm đến nhóm ngành này không chỉ bởi mức thu nhập hấp dẫn mà còn vì cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai.

Nhiều học sinh, sinh viên đam mê với ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo là gì?

Theo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Robot và Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống và công nghệ liên quan đến robot và trí tuệ nhân tạo. Ngành này kết hợp các nguyên tắc và phương pháp từ khoa học máy tính, cơ khí, điện tử và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các robot thông minh có khả năng tương tác và làm việc như con người.

"Học ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo cần tố chất gì?" cũng là câu hỏi của nhiều bạn học sinh, sinh viên. Để học tốt ngành Robot và trí tuệ nhân tạo, sinh viên cần phải chuẩn bị cho mình những tố chất cần thiết là học tốt các môn tự nhiên, có tư duy logic tốt sẽ là một điểm mạnh cho bạn khi học ngành Robot và trí tuệ nhân tạo. Sinh viên sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Bên cạnh đó là sự kiên trì, ham học hỏi, có sức nhẫn nại để có thể nắm trong tay mình sự thành công. Ngành học này đòi hỏi bạn phải có cố gắng, không nản lòng mà dễ bỏ cuộc. Ngoài ra, người học phải nhạy bén, tiếp cận nhanh và hứng thú với công nghệ mới sẽ giúp bạn có cảm hứng trong suốt quá trình học tập. Bạn sẽ không bị áp lực nếu bản thân vốn là người có niềm đam mê với công nghệ.

Hiện nay có nhiều trường mở ngành đào tạo Robot và Trí tuệ nhân tạo. Điểm chuẩn ngành này dao động từ 19 đến trên 29 điểm, tùy thuộc vào trường và phương thức xét tuyển. Đây là ngành có biên độ điểm rất rộng, mức điểm cao nhất thường tập trung ở các trường đại học kỹ thuật hàng đầu.

Cơ hội việc làm ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo

Theo chia sẻ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sinh viên tốt nghiệp ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo có nhiều cơ hội làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh, tự động hóa và nghiên cứu phát triển, cụ thể:

- Kỹ sư phát triển robot (Robotics Engineer): Làm việc tại các công ty công nghệ cao, nhà máy thông minh, tập đoàn sản xuất để thiết kế, lập trình và vận hành các hệ thống robot công nghiệp và robot dịch vụ.

- Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer): Phát triển các ứng dụng AI như nhận diện hình ảnh, xử lý giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dự đoán dữ liệu và tối ưu hóa quy trình vận hành.

- Chuyên viên học máy và học sâu (Machine Learning/Deep Learning Specialist): Làm việc tại các công ty công nghệ, startup AI, viện nghiên cứu về khai phá dữ liệu, phân tích và phát triển mô hình học sâu.

- Chuyên viên thị giác máy tính (Computer Vision Engineer): Phát triển các ứng dụng thị giác trên robot, xe tự hành, camera thông minh, hệ thống giám sát và điều khiển.

- Kỹ sư hệ thống nhúng và điều khiển (Embedded Systems Engineer): Làm việc với các hệ thống điều khiển nhúng tích hợp trong robot, drone, các thiết bị thông minh và IoT.

- Chuyên viên phát triển sản phẩm công nghệ cao: Làm việc trong các công ty công nghệ để thiết kế và triển khai các sản phẩm ứng dụng AI và robot như robot giao hàng, trợ lý ảo, hệ thống tự động hóa nhà máy.

- Chuyên viên nghiên cứu và giảng dạy: Làm việc tại các viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ cao, trường đại học về các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot học, điều khiển tự động, và công nghệ 4.0.

- Chuyên viên tích hợp hệ thống (System Integrator): Tích hợp các giải pháp robot và AI vào hệ thống sản xuất, quản lý thông minh tại doanh nghiệp.

- Khởi nghiệp công nghệ (Tech Startup Founder): Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên robot và trí tuệ nhân tạo như robot dịch vụ, giải pháp AI cho giáo dục, y tế, nông nghiệp, thành phố thông minh.

Mức lương của ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo

Năm 2026, Trường Đại học FPT cũng chính thức mở chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo (Định hướng UAV và Humanoid) thuộc ngành Công nghệ thông tin. Sinh viên được trang bị kiến thức cốt lõi của ngành Công nghệ thông tin cùng các công nghệ và phương pháp của Robotics & AI, bao gồm cơ học và điều khiển robot, trí tuệ nhân tạo và học máy, thị giác máy tính và nhận thức robot, lập trình hệ thống và hệ thống nhúng.

Đại diện nhà trường cho biết, mức thu nhập của lĩnh vực này cũng thuộc nhóm cao trên thị trường. Với sinh viên mới ra trường có thể nhận từ 18-30 triệu đồng/tháng, kỹ sư cấp trung đạt 50-85 triệu đồng/tháng và các chuyên gia cao cấp có thể vượt ngưỡng 125 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập hấp dẫn này phản ánh rõ sức hút của ngành trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa đang diễn ra mạnh mẽ.