Kỳ thi lớp 10 lịch sử tại TP.HCM: Bổ sung 5 trường mới, mở rộng cơ hội cho thí sinh

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2026: Các sở, ban, ngành vào cuộc quyết liệt

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM lịch sử, ngành giáo dục TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức chi tiết, đặt mục tiêu cao nhất là phải bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Trong đó, Sở GDĐT đóng vai trò là đầu mối chủ trì, điều phối toàn diện công tác phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan ban ngành địa phương.

Theo Ủy ban nhân dân TP.HCM, Sở GDĐT cần đặc biệt chú trọng khâu tập huấn, hướng dẫn nhân sự coi thi nhằm quyết liệt chống gian lận trong thi cử, đặc biệt là các hành vi gian lận bằng công nghệ cao.

Công tác an ninh, an toàn được siết chặt với sự tham gia chủ lực của Công an Thành phố. Lực lượng công an sẽ phối hợp bảo đảm bảo mật và an toàn tuyệt đối từ khâu ra đề, in sao, vận chuyển đề thi đến khu vực tổ chức thi.

Không chỉ bảo vệ hiện trường, cơ quan chức năng còn theo dõi, giám sát chặt chẽ không gian mạng để kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh an ninh, sức khỏe của thí sinh và cán bộ làm công tác thi cũng được đặt lên hàng đầu. Sở Y tế đã lên phương án ưu tiên sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tại các điểm thi, điểm chấm thi và phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm triển khai giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh khu vực thi trên phạm vi toàn thành phố nhằm ngăn ngừa các sự cố về ngộ độc.

Hệ thống cơ sở hạ tầng và hậu cần cũng được gấp rút hoàn thiện. Sở Khoa học và Công nghệ cam kết bảo đảm thông tin, liên lạc và đường truyền Internet phục vụ các hoạt động báo cáo, truyền dữ liệu.

Nhằm đối phó với thời tiết khắc nghiệt, Sở Xây dựng đã có biện pháp ứng phó trong mùa mưa bão, đặc biệt lưu ý hiện tượng cây xanh có dấu hiệu ngã đổ. Tổng Công ty Điện lực Thành phố phối hợp đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, trong khi lực lượng Thanh niên xung phong túc trực hỗ trợ giải tỏa ùn tắc giao thông và ưu tiên bố trí phà nhanh chóng đưa thầy cô, học sinh qua bến phà Bình Khánh.

Toàn cảnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 "nóng" nhất cả nước

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, với buổi sáng ngày 31/5 dành cho việc sinh hoạt quy chế thi. Năm nay, số lượng thí sinh tăng vọt. Theo thống kê, toàn thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, trong đó có 151.269 học sinh chính thức đăng ký tranh suất vào lớp 10 công lập.

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc: Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút) vào ngày 1/6 và môn Toán (120 phút) vào sáng ngày 2/6. Đối với các thí sinh đăng ký vào hệ chuyên hoặc tích hợp, các em sẽ tiếp tục dự thi bài thi chuyên hoặc tích hợp với thời gian 150 phút vào chiều ngày 2/6.

Năm học này, TP.HCM duy trì 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GDĐT gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn. Ngoài ra, chương trình tiếng Anh tích hợp tiếp tục được tuyển sinh tại 10 trường THPT công lập danh tiếng trên địa bàn. Toàn thành phố đã bố trí 242 điểm thi, bao gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình di chuyển của các sĩ tử.

Một tin vui cho học sinh thành phố là tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay đạt hơn 118.000 học sinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, TP.HCM đã bổ sung thêm 5 ngôi trường THPT công lập hoàn toàn mới vào hệ thống tuyển sinh, bao gồm: THPT Phan Văn Hớn, THPT Thoại Ngọc Hầu, THPT Võ Nguyên Giáp, THPT Hà Huy Tập và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng. Ngoài ra, thành phố ghi nhận 1.515 học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy định.

Về phương pháp đánh giá, đề thi tiếp tục bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở GDĐT TP.HCM nhấn mạnh việc hạn chế học vẹt, học thuộc lòng, thay vào đó tăng cường tính thực tế, khả năng đọc hiểu, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Quy trình tuyển sinh năm nay được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng lớp chuyên và 3 nguyện vọng lớp tích hợp. Sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng (từ 4 đến 8/5) với khoảng 45.000 lượt thay đổi, các trường THPT tốp đầu khu vực trung tâm vẫn tiếp tục ghi nhận tỷ lệ chọi vô cùng căng thẳng. Điều kiện kiên quyết để được xét tuyển là thí sinh phải làm đủ các bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Ngay sau khi kỳ thi khép lại, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ diễn ra liên tục từ ngày 3/6 đến 9/6. Sở sẽ sớm công bố điểm thi, điểm chuẩn cũng như kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có). Việc duy trì chính sách xét tuyển bổ sung được đánh giá là một giải pháp nhân văn, không chỉ giúp các trường lấp đầy chỉ tiêu mà còn trao thêm cơ hội thứ hai cho những học sinh có nguyện vọng gắn bó với môi trường giáo dục công lập nhưng chưa may mắn trúng tuyển ở các nguyện vọng đầu tiên.