Nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên 'cháy' suất học lớp 10

Thầy Lưu Thanh Tòng, Giám đốc trung tâm, cho biết năm nay tuyển 450 học sinh, tăng 100 so với năm ngoái. Nhận hồ sơ từ đầu tháng 7, chỉ sau ba ngày, trung tâm đã kín chỗ.

"Sáng hôm đó, nhân viên báo hơn 100 phụ huynh đang đợi nộp, tôi phải điều chỉnh điều kiện xét tuyển ngay lập tức", thầy Tòng nhớ lại.

Thay vì xét học sinh có điểm rèn luyện 4 năm THCS loại tốt, học lực mức đạt hoặc trung bình, chưa bị "đúp" năm nào, trung tâm chuyển sang xét theo điểm thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo, lấy từ cao xuống thấp.

Phụ huynh chờ nộp hồ sơ ở Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình, hồi tháng 7. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Tương tự, thay vì "có em nào nhận em nấy" như trước, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Tân Bình phải xét tuyển dựa trên học bạ 4 năm THCS. Bà Phạm Thị Thúy Nhài, Phó giám đốc, cho biết số thí sinh đăng ký vượt xa 288 chỉ tiêu được duyệt.

"Nhờ vậy, chất lượng đầu vào năm nay rất khá, nhiều em có học lực và hạnh kiểm tốt", bà Nhài nói.

Trung tâm GDNN-GDTX quận 6 cũng kín chỗ dù chỉ tiêu đã tăng 200 so với năm ngoái. Theo bà Đặng Ngọc Thu, Giám đốc, số suất học ban đầu là 400 em nhưng vì nhu cầu lớn nên bà phải xin Sở tuyển thêm 40 học viên. Ngay cả khối giáo dục phổ thông của trường Đại học Công thương TP HCM cũng nhộn nhịp với khoảng 470 học viên - đạt 90% mục tiêu, trong khi các năm trước chỉ đạt dưới 60%.

Năm nay, 41 trung tâm GDTX-GDNN tại TP HCM tuyển khoảng 18.000 học viên. Lãnh đạo các trung tâm đều nhận định hệ thống này đã thoát cảnh "hẩm hiu", chật vật tìm học sinh như trước.

Sự lội ngược dòng này đến từ nhiều yếu tố. Bà Thu nhìn nhận chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, minh chứng qua tỷ lệ đỗ tốt nghiệp. Bên cạnh đó, việc miễn học phí, ít khoản đóng góp, cơ sở vật chất khang trang cùng kỷ luật nề nếp được siết chặt đã tạo niềm tin vững chắc cho phụ huynh.

"Mục đích là để các em cảm thấy học ở đây cũng không khác gì trường phổ thông", thầy Tòng nói thêm.

Ngoài chương trình chính khóa, học viên còn được học nghề như kế toán doanh nghiệp, làm đẹp, chăm sóc gia đình, hướng dẫn viên du lịch, làm bếp, pha chế đồ uống... để có thể lập nghiệp khi ra trường.

Con gái trượt ba nguyện vọng lớp 10 công lập với 16,75 điểm, chị Mỹ Duyên, phường Bảy Hiền, ban đầu tính đường cho con vào trường tư thục. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, chị chuyển hướng sang trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình.

"Trung tâm gần nhà, chi phí hợp lý. Hơn nữa, sau buổi tư vấn, tôi thấy nhà trường đầu tư nghiêm túc về chất lượng và kỷ luật nên rất yên tâm", chị Duyên nói.

Ông Trần Văn Liêm, phường Bình Phú, thì đăng ký cho cháu nội vào học lớp 10 tại trung tâm GDTX quận 6, sau khi cậu bé trượt ba nguyện vọng công lập với 14,25 điểm.

"Dì của cháu trước đây từng học hệ giáo dục thường xuyên, cũng là hệ công lập, vừa đảm bảo kiến thức vừa ít tốn chi phí", ông Liêm lý giải.