Anh em song sinh đỗ thẳng Học viện Kỹ thuật quân sự

Lê Thanh An và Lê Thanh Khang, cựu học sinh trường THPT Đại Ngãi, cuối tuần trước từ TP Cần Thơ ra Hà Nội nhập học Học viện Kỹ thuật quân sự (MTA). Cả hai giành giải ba quốc gia môn Tin học - thành tích hiếm với học sinh trường không chuyên.

"Chúng em đều muốn được học ngành Kỹ thuật và muốn có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp", An và Khang nói, cho biết "tự hào và hạnh phúc" khi đạt được ước mơ.

Trong hơn 400 thí sinh nhập học hệ quân sự và gần 700 em vào hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự năm nay, đây là cặp sinh đôi duy nhất, cũng ít thấy trong hàng chục năm qua.

Lê Thanh An (trái) và Lê Thanh Khang tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: Học viện cung cấp

An và Khang lớn lên ở vùng Tây Nam Bộ, bố làm ruộng, mẹ làm giáo viên. Cả hai cho biết sớm say mê khoa học công nghệ, đặc biệt là Tin học, nên hỗ trợ nhau trong học tập.

Ngoài học trên lớp, An và Khang nghiên cứu tài liệu chuyên sâu, giải các đề lập trình nâng cao, tham gia trại hè học tập và chương trình giao lưu tại nhiều địa phương. Theo hai anh em, việc này giúp làm quen nhiều bạn mới có cùng đam mê, nhìn ra những khoảng trống kiến thức để tiếp tục bồi đắp.

Với môn Tin học, các em xác định phải kiên trì, cẩn thận mới có thể học tốt. Bởi môn này không chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết hay các thao tác máy tính thông thường, mà còn là những bài toán logic và thuật toán phức tạp, đòi hỏi quá trình phân tích, suy luận nghiêm ngặt.

"Để giải quyết triệt để một bài toán, người học không chỉ cần tư duy sáng tạo mà phải biết phân chia vấn đề, xây dựng mô hình thuật toán tối ưu, lựa chọn ngôn ngữ lập trình và tiến hành kiểm thử", cả hai nhìn nhận.

Bước ngoặt trong hành trình học tập của An và Khang đến vào năm lớp 11, khi được tham gia bồi dưỡng tại trường THPT chuyên của tỉnh Sóc Trăng cũ để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Tại đây, cả hai liên tục được thử sức với các bài toán khó, đòi hỏi tư duy thuật toán nâng cao. Sau mỗi bài tập, anh em ngồi lại cùng phân tích, kiểm thử và tìm kiếm thuật toán hiệu quả hơn. Cả hai luôn trao đổi thẳng thắn cách tiếp cận các bài toán, kiểm tra các phần đã làm và động viên nhau vượt qua áp lực thi cử.

Kết quả, cả hai giành giải nhất môn Tin học cấp tỉnh rồi tiếp tục đạt giải ba quốc gia năm học vừa qua.

Vào Học viện Kỹ thuật quân sự, An và Khang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn. Nhập học xong hôm 4/9, cả hai đã đến Trung tâm huấn luyện 125 của Học viện Kỹ thuật quân sự tại Phú Thọ để tham gia huấn luyện đầu khóa trong khoảng 6 tháng.

Cặp song sinh mong muốn ngoài học tập sẽ tiếp tục đồng hành trong các kỳ thi Olympic dành cho sinh viên, trở thành học viên giỏi, xuất sắc khi ra trường.