Vụ nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ bị nhóm bạn hành hung: Nhà trường nói gì?

Mâu thuẫn liên quan đến nhóm Zalo lớp

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, vụ việc xảy ra khoảng 10h45 ngày 9/9, sau giờ học buổi sáng. Trong đó, học sinh T.V.N. bị một nhóm học sinh đánh tại khu vực cổng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, cơ sở 1.

“Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhóm học sinh hành hung N. liên quan đến nhóm Zalo của lớp”, ông Đồng cho biết. Nhà trường cũng cho biết, nhóm học sinh liên quan đến vụ việc đều sinh sống gần trường. Theo nhận định ban đầu, một số em có tâm lý áp đảo, gây sức ép đối với N.

Liên quan đến việc em N. bị đánh mà các bạn gần đó không can ngăn, nhà trường lý giải là vụ việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng một phút. Khi một số cán bộ quản lý ở khu vực gần đó phát hiện, chạy đến, nhóm học sinh đã giải tán, còn N. bị rách môi, chảy máu. Ngay sau đó, cán bộ nhà trường đưa cháu N. đến trạm y tế sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc kiểm tra, điều trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc nơi xảy ra vụ việc.

Theo nhà trường, kết quả thăm khám cho thấy N. bị đau phần mềm, sức khỏe tương đối ổn định. Ngay trong ngày, nhà trường thông báo cho gia đình học sinh và mời Công an phường Vĩnh Yên đến làm việc.

Mong con sớm bình phục tiếp tục đi học

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Nghĩa, mẹ nam sinh N. cho biết, hiện sức khỏe của con vẫn chưa ổn định và đang nằm viện để theo dõi. “Cháu vẫn đau từ gáy lên đầu. Gia đình muốn để cháu tiếp tục nằm viện theo dõi thêm, khi sức khỏe ổn định mới tính đến các bước tiếp theo”, chị Nghĩa nói.

Theo chị Nghĩa, trước mắt, gia đình quan tâm nhất là tình hình sức khỏe của N. “Cháu bị đánh vào vùng đầu nên gia đình vẫn phải theo dõi thêm”, chị cho biết.

Nói về việc một số học sinh liên quan bị Công an triệu tập, có trường hợp bị tạm giữ, chị Nghĩa cho rằng đây là điều đáng tiếc. “Các cháu cũng như con mình, đang tuổi hiếu động, bồng bột, chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi rất thương và tiếc cho các cháu, nhất là bố mẹ các cháu”, chị Nghĩa chia sẻ.

Chị Nghĩa mong con sớm bình phục để trở lại trường học, tiếp tục chương trình và không bị ảnh hưởng đến việc học tập.

Nhà trường sẽ xử lý nghiêm

Ông Nguyễn Văn Đồng cho biết thêm, trước thời điểm nhập học, trường đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, nhà trường và các lực lượng tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thông báo cho phụ huynh về thời gian học tập, nội quy và quy chế quản lý học sinh, sinh viên.

Trong tuần đầu nhập học, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và Đoàn Thanh niên đã tổ chức sinh hoạt tại các lớp, quán triệt nội quy, quy chế và yêu cầu học sinh chấp hành các quy định.

Tuy nhiên, sau vụ việc trên, nhà trường cam kết sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nhất là trong giai đoạn học sinh mới nhập học. Theo nhà trường, với khoảng 4.000 học sinh đang theo học, trong đó có khoảng 2.000 học sinh mới, công tác nắm bắt tâm lý và quan hệ của học sinh còn rất nhiều thách thức.

Nhà trường dự kiến tăng cường kiểm tra, giám sát; yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, ban quản lý học sinh và lực lượng xung kích thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để can thiệp khi mâu thuẫn mới phát sinh.

Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Thiện Duy.

Hiện tại, Đoàn Thanh niên nhà trường đã thành lập tổ xung kích hoạt động hằng ngày, phối hợp với lực lượng trật tự tại địa phương để hạn chế tình trạng tụ tập ở khu vực cổng trường. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm tăng sự gắn kết giữa học sinh.

Theo ông Đồng, những lời lẽ qua lại, trêu chọc hoặc kích động trong các nhóm Zalo, Facebook có thể làm mâu thuẫn kéo dài và chuyển từ không gian mạng sang đời thực. Vì vậy, nhà trường sẽ chú trọng hơn đến việc nắm bắt diễn biến tại các nhóm trao đổi của lớp và trường.

Về việc xử lý kỷ luật, ông Đồng cho hay, ngoài học sinh đã bị Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, 5 học sinh liên quan, nhà trường căn cứ kết luận của cơ quan công an để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định. Tùy tính chất, mức độ và hành vi vi phạm cụ thể, các em có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

“Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan Công an, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý các học sinh vi phạm theo đúng quy định, nội quy nhà trường và pháp luật”, ông Đồng cho biết.

5 học sinh liên quan vụ việc.

"Nhà trường đã thực hiện mô hình giáo dục THPT và hướng nghiệp được 20 năm. Trong quá trình đào tạo cũng có một số chuyện xích mích, nhưng chưa đến mức độ như hiện nay. Vụ việc ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của đơn vị và đây là bài học trong công tác quản lý học sinh, đặc biệt ở thời điểm các em mới bước vào môi trường học tập mới. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng để xử lý vụ việc, đồng thời tăng các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh những vụ việc tương tự", Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc nói.