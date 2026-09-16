Quy định chi tiết các khoản thu đầu năm học 2026-2027

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục công lập (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao), các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục thực hiện theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ này tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

Đồng thời, việc thực hiện cũng căn cứ theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027, Văn bản số 45/UBND - KGVX của UBND thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Ảnh minh hoạ: HB.

Đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, việc thu, chi thực hiện theo quy định riêng về danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao do cấp có thẩm quyền ban hành.

Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, nguồn thu và cơ chế quản lý tài chính thực hiện theo chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Nghị định số 104/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Liên quan đến các khoản thu khác, việc may, mua quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cha mẹ học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tự nguyện tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định, nhà trường không tự ý thu tiền hoặc ép buộc học sinh mua đồng phục.

Việc tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Việc tiếp nhận phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không gán ép hay quy định mức tài trợ tối thiểu.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường thực hiện nghiêm túc Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được thu các khoản quỹ bình quân đầu người, quỹ lớp, quỹ trường trái quy định.