Hai thủ khoa Quảng Trị và câu chuyện chiếc xe đạp cũ "chở" tình bạn suốt 3 năm

Hai thủ khoa Quảng Trị đến trường bằng một chiếc xe đạp cũ

Hai thủ khoa Quảng Trị ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mang đến niềm vui lớn cho Trường THPT Hải Lăng (xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị). Cả hai học sinh cùng học lớp 12A1, trở thành thủ khoa ở hai tổ hợp xét tuyển đại học quan trọng.

Nguyễn Quang Khải (trái ảnh) và Lê Anh Vũ là đôi bạn thân và cùng là thủ khoa. Ảnh: N.V

Trong đó, em Nguyễn Quang Khải (SN 2008, thôn 4, xã Diên Sanh) trở thành thủ khoa tổ hợp A00 với tổng điểm 29,25 (Toán 10; Vật lý 10; Hóa học 9,25). Em Lê Anh Vũ (SN 2008, thôn 3, xã Diên Sanh) là thủ khoa tổ hợp A01 với tổng điểm 28,75 (Toán 10; Vật lý 9,5; Tiếng Anh 9,25).

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích là thủ khoa Quảng Trị đáng tự hào ấy là câu chuyện về một tình bạn đẹp kéo dài suốt những năm học phổ thông.

Khải và Vũ quen nhau từ khi cùng tham gia đội tuyển học sinh giỏi Vật lý cuối cấp THCS. Khi bước vào lớp 10, cả hai học chung lớp, trở thành đôi bạn thân luôn đồng hành trong học tập cũng như cuộc sống.

Hai thủ khoa Nguyễn Quang Khải và Lê Anh Vũ đến trường trên chiếc xe đạp cũ suốt 3 năm THPT. Ảnh: N.V

Nhà cách nhau khoảng 1km, những ngày đầu năm học lớp 10, xe đạp của Khải bị hỏng. Không chút đắn đo, Vũ đều đặn đạp xe sang đón bạn mỗi ngày.

Quãng đường gần 3km đến trường không chỉ là hành trình đi học mà còn trở thành "lớp học đặc biệt", nơi hai cậu học trò cùng trao đổi bài, giải những bài toán khó và động viên nhau cố gắng.

Bí quyết học tập của hai thủ khoa Quảng Trị

Theo Nguyễn Quang Khải, khi mới vào THPT em chỉ có học lực khá, chưa phải học sinh nổi bật. Nhờ sự tận tình của thầy cô cùng sự hỗ trợ của bạn bè, kết quả học tập ngày càng tiến bộ.

Nam sinh thủ khoa Quảng Trị cho biết điều quan trọng nhất là nắm vững kiến thức cơ bản trước, sau đó mới luyện những dạng bài khó để phát triển tư duy. Khi gặp bài toán khó, em luôn kiên trì suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau trước khi xem lời giải.

Niềm vui của Khải, Vũ cùng người thân, bạn bè của 2 thủ khoa. Ảnh: N.V

Khải xây dựng thời gian biểu rất khoa học. Sau khi xác định tổ hợp xét tuyển đại học, ngoài giờ học trên lớp, em dành khoảng 4 giờ mỗi ngày để học thêm với các thầy cô trong và ngoài trường, kết hợp học trực tiếp và trực tuyến.

Đặc biệt, Khải luôn duy trì kỷ luật sinh hoạt với khoảng 6 giờ ngủ mỗi ngày, thường đi ngủ lúc 22h-23h và thức dậy từ 4h-5h sáng để học. Theo em, ngủ đủ giấc giúp tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn nhiều so với việc thức khuya liên tục. Trong khi đó, Lê Anh Vũ lại lựa chọn phương pháp học linh hoạt hơn. Em không đặt nặng số giờ học mà chú trọng hiểu sâu bản chất của từng dạng bài.

Mỗi khi gặp bài khó, Vũ dành nhiều thời gian tự tìm lời giải, thử nhiều cách tiếp cận trước khi tham khảo đáp án. Sau mỗi lần làm sai, em đều ghi chép lại để rút kinh nghiệm, tránh lặp lại lỗi cũ.

Khi đã nắm chắc kiến thức nền tảng, em mới chuyển sang luyện các đề có độ khó cao hơn.

Theo Vũ, việc thường xuyên trao đổi với Khải và nhóm bạn học là yếu tố quan trọng giúp cả nhóm cùng tiến bộ, bởi mỗi người đều có cách tư duy và phương pháp giải khác nhau.

Điểm thi THPT của Khải và Vũ. Ảnh: N.V

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, cả hai đều khá tự tin với kết quả nhưng không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa của tỉnh Quảng Trị.

"Em khá tự tin với bài làm và tự chấm điểm nên đoán điểm sẽ cao. Em không nghĩ mình lại là thủ khoa toàn tỉnh. Khi nghe thầy cô và bạn bè báo tin, em thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc" - Khải chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Hải Lăng, cho biết thành tích năm nay là kết quả từ sự nỗ lực của học sinh, giáo viên và nhà trường.

Ngay từ đầu cấp THPT, trường đã phân loại năng lực học sinh, tổ chức các lớp theo định hướng tổ hợp xét tuyển đại học và bồi dưỡng miễn phí cho những học sinh có năng lực nổi trội.

Theo thầy Bình, kết quả hôm nay không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài học tập mà còn là minh chứng cho một tình bạn đẹp.

"Suốt ba năm, chiếc xe đạp cũ đã chở hai cậu học trò đến trường, còn sự sẻ chia và quyết tâm đã đưa cả hai chạm tới vị trí dẫn đầu trong kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò" - thầy Bình xúc động chia sẻ.