Thanh Hóa: Nhiều khu vực bị chia cắt, hàng nghìn học sinh nghỉ học

Tại xã Tân Thành, mưa lớn khiến nhiều điểm cầu tràn trên địa bàn ngập sâu. Đáng chú ý, điểm tràn trên tỉnh lộ 519B, đoạn qua thôn Thành Nàng, nước dâng cao, chảy xiết khiến người dân và phương tiện không thể qua lại.

Tại xã Tân Thành, mưa lớn khiến nhiều điểm cầu tràn trên địa bàn ngập sâu.

Ngày 15/9, ông Lê Hoàng Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết mưa lớn những ngày qua ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và việc đi lại của người dân. Tại điểm tràn Thành Nàng, nước dâng khoảng 80-100cm, khiến khoảng 100 hộ dân khu vực này tạm thời bị cô lập. Theo ông Cường, nếu mưa ngớt, nước rút, việc lưu thông có thể được khôi phục. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, đồng thời bố trí người túc trực tại hai đầu điểm tràn, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, cắm biển cảnh báo...

Hiện toàn xã ghi nhận 15 điểm ngập, trong đó có 4 điểm tràn gồm Bến Nhạ ngập 60-80cm, Hai Sông 60-80cm, Thành Nàng 80-100cm và Thành Sơn 40-60cm. Ngoài ra, 10 điểm đường dân cư bị ngập và 3 điểm sạt lở trên các tuyến đường. Mưa lớn cũng khiến khoảng 12,5 ha lúa bị ngập.

Riêng khu vực thôn Thành Nàng, do nằm giữa các tràn Thành Nàng, Thành Sơn và Hai Sông, 267 hộ với gần 1.400 nhân khẩu tại các khu vực xóm Na Hụ (Làng Hạ), Làng Nàng, Làng Lấm và Làng Dỏ cơ bản bị cô lập.

Một số điểm sạt lở cũng xuất hiện trên địa bàn xã. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, các điểm sạt lở có quy mô nhỏ và người dân hiện vẫn có thể tạm thời lưu thông.

...đồng thời bố trí người túc trực tại hai đầu điểm tràn, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Tại xã Tượng Lĩnh, một số khu vực trũng thuộc thôn Tượng Sơn bị ngập, ảnh hưởng đến khoảng 10 hộ dân. Công an xã đã hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời giúp bảo vệ tài sản.

Tại nhiều địa phương khác, lực lượng công an và chính quyền cơ sở cũng được bố trí tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để kiểm tra, cảnh báo và hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn, ngập lụt và nguy cơ chia cắt giao thông cũng khiến việc đến trường của học sinh bị ảnh hưởng.

Tại phường Nghi Sơn, địa bàn có nhiều khu vực trũng, nước dâng nhanh khi xảy ra mưa lớn. Bà Phan Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Sơn, cho biết sau khi sáp nhập, sắp xếp trường lớp, nhà trường hiện có hai phân hiệu, với tổng số 2.731 học sinh.

Do mưa lớn, nhiều khu vực ngập lụt, việc đi lại không bảo đảm an toàn, nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương và chủ động cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày 15/9.

Nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết. Khi thời tiết ổn định, đường sá bảo đảm an toàn, học sinh sẽ trở lại trường. Trường cũng sẽ xây dựng phương án dạy bù phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học.

Không chỉ tại Nghi Sơn, nhiều trường học ở các địa bàn có nguy cơ ngập lụt, chia cắt cũng được yêu cầu chủ động cho học sinh nghỉ học khi điều kiện không an toàn.

Một số điểm sạt lở cũng xuất hiện trên địa bàn xã Tân Thành.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo về áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lốc, sét, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất trong thời gian từ nay đến ngày 17/9.

Căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm, xảy ra mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt, lũ quét hoặc sạt lở đất.

Mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực ở Thanh Hóa tiếp tục có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ, nhất là tại những nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Các địa phương phải đặt việc bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở; đồng thời tổ chức lực lượng kiểm soát tại các điểm ngập, cầu tràn, khu vực bị chia cắt, không để người dân đi qua khi tiềm ẩn nguy hiểm.