Xác minh đoạn video nam sinh lớp 7 đánh người thân

Ngày 16/9, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh có hành vi đánh một phụ nữ.

Sự việc được camera gia đình ghi lại và đoạn video đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Hình ảnh em T. siết cổ chị N. trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 6h30 ngày 15/9, tại Phú Quốc. Thời điểm này, một phụ nữ mặc áo xanh đang chải tóc cho con gái chuẩn bị đến trường thì bất ngờ bị một nam sinh mặc đồng phục chạy đến siết cổ và đánh liên tiếp.

Đáng chú ý, dù người thân trong gia đình can ngăn, nam sinh vẫn tiếp tục có hành vi tấn công người phụ nữ.

Qua xác minh bước đầu, người phụ nữ bị hành hung là chị N. (27 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc), là mợ của nam sinh lớp 7 xuất hiện trong clip. Sau khi xảy ra sự việc, chị N. đã trình báo Công an đặc khu Phú Quốc.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người.