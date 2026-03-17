Ý kiến chê học sinh giáo dục thường xuyên đoạt giải học sinh giỏi gây "bão" mạng

Sáng 16-3, sau 3 ngày có kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP ở TPHCM, một bài đăng trên diễn đàn học sinh gây xôn xao với hàng ngàn bình luận, phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều cho rằng người đăng bài đang "sân si", ghen tị vì các bạn học giáo dục thường xuyên (GDTX) đoạt giải nhưng mình thì không.

Cụ thể một tài khoản được cho là của học sinh một trường THPT ở TPHCM viết: "Tớ cũng nể mấy bạn học GDTX mà nghĩ mình học trường công không bằng. Khoe mấy cái được giải cũng nể. Bộ GD-ĐT thấy mấy bạn học GDTX tội nên đề có dễ hơn tí, đi thi được điểm cao mà tự hào lắm ta đây. Nếu bạn muốn tự hào vậy tại sao năm lớp 9 mấy bạn không thi điểm cao để vô trường của TPHCM rồi đi thi học sinh giỏi rồi khoe".

Thậm chí, khi một bình luận cho biết có chứng kiến có học sinh hệ GDTX nhưng đã đạt 8.0 IELTS thì người đăng bài cho rằng "Học GDTX mà được 8.0 IELTS thì chỉ có thể là mua bằng".

Bài đăng trên diễn đàn học sinh TPHCM lập tức gây xôn xao

Bài đăng lập tức thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận trên diễn đàn có hàng trăm ngàn học sinh TPHCM tham gia. Nhiều bình luận cho rằng người viết bài đăng chắc chắn không có giải nên nảy sinh tâm lý đố kỵ, khó chịu khi thấy các bạn khác đạt giải.

Một bình luận viết: "Mình không biết bạn giỏi như thế nào nhưng rõ ràng mindset (quan điểm, tư duy) của bạn đang có vấn đề".

Nhiều ý kiến của các học sinh khác cũng thẳng thắn bày tỏ: "GDTX đi thi đá banh hay văn nghệ toàn top thành phố đó bạn".

Một ý kiến khác cho hay: "Mình là học sinh lớp chuyên của trường top và mình cũng đã từng tham gia ngoại khóa tham quan trường GDTX khi còn học THCS, có thấy được nhiều bạn học rất giỏi nhưng chỉ vì không may mắn nên vào GDTX học thôi, đừng nhìn nhận chủ quan mà hãy nhìn nhận khách quan đi bạn"...

Nhiều ý kiến phân tích "thấu tình đạt lý"

Trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng một trường THPT ở TPHCM cho biết những suy nghĩ như trên có thể do tâm lý có em không đạt được kết quả như mong muốn ở kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP vừa qua. Trong thực tế, đã qua rồi thời trung tâm GDTX là "bến đậu" cho những học sinh yếu kém, rớt lớp 10 công lập. Nhiều trung tâm GDTX hiện nay đã đề ra tiêu chí cao để tuyển sinh lớp 10.

Mùa tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi bất ngờ của nhiều trung tâm GDTX khi số lượng dồi dào, thu hút học sinh ngay từ khi các em còn cơ hội chọn nguyện vọng lớp 10 công lập. Thậm chí, nhiều học sinh không chọn thi lớp 10 để học hệ GDTX.

"Hệ GDTX ngày càng có sức hút đối với học sinh và phụ huynh. Vài năm trở lại đây, chỉ sau một tuần, nhiều trung tâm đã thông báo dừng tuyển sinh vì đã đủ chỉ tiêu. Ngay cả khi kỳ thi lớp 10 có kỳ xét tuyển bổ sung vào các trường THPT công lập dành cho những em rớt cả 3 nguyện vọng nhưng nhiều em vẫn quyết tâm chọn học hệ GDTX ngay từ đầu" - vị này cho biết.

Vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM chính thức công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP năm học 2025-2026. Ở hệ GDTX, nội dung thi thuộc chương trình GDTX cấp THPT (tập trung chủ yếu chương trình lớp 12). Nội dung đảm bảo yêu cầu về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực của người học. Đối với hệ THPT: Nội dung thi thuộc chương trình GDPT 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.