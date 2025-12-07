Học sinh lớp 12 chọn tập trung thế mạnh thay vì ôm đồm phương thức xét tuyển

Những trăn trở từ người trong cuộc

Học kỳ I chuẩn bị kết thúc là thời điểm căng thẳng với học sinh lớp 12, không chỉ vì áp lực thi cử cuối kỳ mà còn vì phải chốt lại chiến lược xét tuyển đại học. Trước ma trận phương thức tuyển sinh ngày càng đa dạng, từ xét học bạ, thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL), Đánh giá Tư duy (ĐGTD) đến xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, việc nộp hồ sơ bằng mọi cách có phải là chiến lược tối ưu? Đối diện trực tiếp với áp lực phải chọn lựa và ôn luyện, các sĩ tử hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn và chiến lược mà mình đang theo đuổi.

Em Trần Quốc Nguyên (học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam) đã xác định rõ chiến lược của mình: "Áp lực lớn nhất là thấy bạn bè ai cũng chuẩn bị nộp hồ sơ học bạ, rồi ĐGNL, rồi ĐGTD. Nhưng em nhận ra sức học và cách tư duy của mình hợp với các bài thi Đánh giá Năng lực vì tính tổng hợp và tốc độ. Thay vì tốn tiền và thời gian cho 3-4 kỳ thi, em quyết định dành trọn thời gian để ôn luyện chuyên sâu cho kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội và tập trung nâng điểm IELTS lên 7.5 để có lợi thế ở phương thức xét tuyển kết hợp. Em tin rằng, điểm số cao ở hai phương thức này sẽ chắc chắn hơn là điểm làng nhàng ở nhiều phương thức".

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội.

Với một chiến lược khác, em Nguyễn Mai An (học sinh lớp 12 ở Hưng Yên) lại chọn ưu tiên thế mạnh vốn có. Mai An chia sẻ: "Em không giỏi các bài thi tư duy quá mới lạ, nhưng em luôn duy trì được điểm học bạ rất tốt từ lớp 10 đến lớp 12, đặc biệt là các môn tổ hợp khối D. Vì vậy, chiến lược của em là tập trung vào việc giữ vững và nâng cao điểm học bạ, đồng thời tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT với mục tiêu đạt điểm an toàn. Em chỉ xét thêm một lần thi ĐGNL để có thêm cơ hội dự phòng, nhưng không quá đặt nặng. Việc tập trung vào thế mạnh học bạ giúp em đỡ phải căng mình ôn thi quá nhiều mảng kiến thức cùng lúc".

Trong khi đó, với mục tiêu rõ ràng đã giúp một học sinh lớp 12 khác là em Kiều Nam Khánh đưa ra quyết định dứt khoát: "Em muốn vào ngành Kỹ thuật của một đại học top đầu, nơi có xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGTD. Em thấy cấu trúc bài thi này rất phù hợp với cách học và tư duy logic của mình. Em đã mạnh dạn cắt giảm việc ôn thi ĐGNL và chỉ tập trung ôn Tốt nghiệp THPT như một nền tảng, sau đó dồn toàn bộ sức lực cho kỳ thi ĐGTD. Em nghĩ cứ 'nhắm' đúng phương thức mà trường mình mong muốn có tỷ trọng xét tuyển lớn, rồi dồn toàn bộ nguồn lực vào đó thì khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn".

Nên tập trung vào những lựa chọn phù hợp

Trước những trăn trở và chiến lược thực tế của học sinh, các chuyên gia giáo dục cũng đưa ra lời khuyên mang tính định hướng. Theo đó, thay vì chạy theo quá nhiều phương thức xét tuyển đại học, thí sinh nên tập trung vào những lựa chọn phù hợp nhất với năng lực và định hướng của bản thân.

NGƯT. TS. Nguyễn Thanh Sơn – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Khoa giáo Trung ương chia sẻ: "Thí sinh không nên ôm đồm nhiều phương thức xét tuyển. Việc chạy theo đa phương thức dễ dẫn đến tình trạng học sinh phải dành thời gian chuẩn bị cho nhiều kỳ thi khác nhau, từ đó nguồn lực bị phân tán, chất lượng ôn tập cho từng mục tiêu sẽ giảm sút, khiến các em bị loãng.

Hiện nay, việc tuyển sinh của các trường đại học đều công khai, minh bạch về phương thức, chỉ tiêu, thời gian, hình thức xét tuyển. Các em học sinh và phụ huynh có đầy đủ thông tin để phân tích. Lời khuyên của tôi là các em cần xác định rõ năng lực cốt lõi của mình mạnh ở điểm nào. Sau khi đã xác định thế mạnh, các em nên đi theo đúng yêu cầu của 2-3 phương thức tối ưu nhất. Sự tập trung cao độ vào mục tiêu đã chọn sẽ giúp các em đạt được kết quả cao nhất, thay vì dàn trải công sức vào những lựa chọn kém chắc chắn".

Dành lời khuyên thêm cho học sinh lớp 12, cô Nguyễn Thị Thanh – một giáo viên dạy Toán cấp THPT cho rằng, tuyển sinh không phải là cuộc đua về số lượng hồ sơ, mà là cuộc đua về chất lượng và sự tập trung nguồn lực. "Trong thời điểm học kỳ I sắp khép lại, các em cần sớm đánh giá đúng năng lực, chọn lọc các phương thức xét tuyển tối ưu và dồn hết tâm huyết vào việc ôn luyện cho những lựa chọn đó. Sự tập trung đúng chỗ sẽ giúp các em vững vàng bước vào cánh cổng đại học mơ ước".