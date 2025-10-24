Tin vui từ đề tham khảo thi vào lớp 10 của TP.HCM

Biết được những lo lắng của phụ huynh và học sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM đã sớm có những thông tin về kỳ thi vào lớp 10.

Công bố sớm đề tham khảo, giảm áp lực

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước sớm chốt 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026.

Ngay trong tháng 10, Sở GD&ĐT đã công bố cấu trúc và đề tham khảo thi vào lớp 10 của 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh để các trường tham khảo.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thông tin trên nhận được sự quan tâm của dư luận. Bởi theo quy định của Bộ GD&ĐT, hạn cuối để các địa phương công bố môn thi thứ ba là ngày 31-3 hằng năm.

Nguyễn Minh Thiện, học sinh lớp 9, Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định chia sẻ: "Việc Sở công bố sớm 3 môn thi đã giúp giải tỏa áp lực và khiến em cảm thấy yên tâm hơn. Nhờ vậy, em có thêm nhiều thời gian để ôn tập".

Thiện dự định đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Khai Nguyên, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Hùng Vương và nguyện vọng 3 vào Trường THPT Võ Văn Kiệt.

Ông Phạm Ngọc Lưu, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thạnh, phường Long Phước nhận định, Sở GD&ĐT công bố đề tham khảo thi vào lớp 10 ngay giữa học kỳ I giúp các trường thuận lợi trong công tác ôn tập. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, giúp giáo viên định hướng rõ ràng và xây dựng kế hoạch phù hợp để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, cho biết, các năm trước phải qua học kỳ II, trường mới có thông tin về các môn thi lớp 10. Sau khi hợp nhất, Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhanh chóng công bố các môn thi giúp các trường chủ động.

“Trường dạy 2 buổi/ ngày nên có thời gian ôn tập cho học sinh. Với cấu trúc đề vừa ban hành, giáo viên sẽ nghiên cứu và đưa vào giảng dạy để các em làm quen sớm" - bà Bích nói.

Đề tham khảo có điều chỉnh, tập trung đánh giá năng lực

Theo cô Đinh Kim Thoa, giáo viên Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận, đề tham khảo môn Ngữ văn có cấu trúc hợp lý, bám sát định hướng phát triển năng lực học sinh.

Cô Đinh Kim Thoa đang hướng dẫn học trò về cách làm bài thuyết trình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau khi lắng nghe ý kiến giáo viên, đề đã có sự điều chỉnh. Cụ thể, phần viết đoạn văn cho phép học sinh lựa chọn giữa hai hướng gồm phân tích nội dung chủ đề hoặc đặc sắc nghệ thuật, thay vì yêu cầu làm cả hai như trước. Cách ra đề này giúp các em chủ động chọn phần mình nắm vững, giảm áp lực khi làm bài.

Ở phần nghị luận văn học, đề cũng đưa ra hai vấn đề để học sinh lựa chọn, tránh tình trạng viết lan man hoặc sai hướng như những năm trước.

“Đề tham khảo có sự phân hóa rõ giữa các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Nếu được định hướng ôn tập tốt từ đầu năm, học sinh sẽ làm quen dần và không chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, giáo viên cần nắm chắc đặc điểm thể loại, dạy đúng trọng tâm và rèn kỹ năng theo từng cấp độ” cô Thoa cho biết.

Đối với môn Toán, đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu và tư duy thực tế.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận trong một giờ học

Cô Trần Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng tổ Toán Trường THCS Tùng Thiện Vương, cho biết đề gồm bảy bài, trong đó câu hỏi về xác suất – thống kê là nội dung mới được đưa vào từ năm ngoái, mức độ không quá khó, học sinh trung bình có thể làm được.

Các câu đầu trong đề tập trung vào hàm số, hệ thức Vi-ét với nội dung nhẹ nhàng, giúp học sinh dễ tiếp cận. Phần toán thực tế có độ khó tăng dần, đòi hỏi khả năng tưởng tượng không gian, vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế. Câu hình học cuối cùng có tính phân loại cao.

Cô Phạm Thị Thương, giáo viên Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, nhận xét: "Đề có 3 bài toán thực tế đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu cao. Các câu hỏi dài và khá phức tạp khiến các em ngại đọc. Thói quen giải toán theo dạng bài quen thuộc khiến học trò gặp khó với các dạng bài mới. Ngoài ra, kỹ năng vẽ hình và chứng minh hình học vẫn còn hạn chế".

Theo cô, để cải thiện, giáo viên cần tăng cường rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, hướng dẫn học sinh phân tích đề, vẽ hình chính xác và ôn lại kiến thức hình học từ các lớp dưới.

"Đề tham khảo có độ phân hóa tốt. Học sinh trung bình dễ đạt điểm 5–6; học sinh khá, giỏi có thể đạt 7–8. Để đạt điểm 9–10, các em cần nắm chắc kiến thức và có kỹ năng làm bài thành thạo” cô Thương nhấn mạnh.

Với môn tiếng Anh, cô Trương Thị Ngọc Oanh, Tổ trưởng môn Tiếng Anh Trường THCS Trường Thạnh, cho hay, đề có hai dạng câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo ngữ cảnh, giúp đánh giá năng lực vận dụng từ vựng của học sinh.

“Đề tập trung khoảng 70% vào kỹ năng từ vựng và 30% ngữ pháp. Học sinh cần học từ vựng theo chủ đề, đồng thời rèn kỹ năng phân tích cấu trúc câu để chọn đáp án chính xác” - cô Oanh chia sẻ.

Để làm tốt, học sinh cần học từ vựng theo chủ đề, đồng thời kết hợp với việc học ngữ pháp, luyện tập các dạng đề tương tự để tạo thói quen và tăng khả năng làm bài. Bên cạnh đó, việc học từ một từ đơn lẻ là chưa đủ, học sinh cần mở rộng hiểu biết về các dạng biến đổi của từ như danh từ, tính từ, động từ và trạng từ liên quan.

Đối với phần viết, học sinh gặp khó khi phải chuyển đổi từ loại hoặc điền vào khoảng trống phù hợp trong câu. Điều này đòi hỏi các em phải hiểu rõ ngữ pháp và ngữ cảnh của câu.

Cô Lê Thị Phương Nga, Tổ trưởng tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, bổ sung: "Đề có xu hướng kiểm tra khả năng vận dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh, thay vì học thuộc máy móc. Các câu hỏi xoay quanh chủ đề quen thuộc như học tập, môi trường, công nghệ, du lịch… và bám sát chương trình GDPT 2018".

Phần đọc hiểu trong đề sử dụng các văn bản thực tế, giúp học sinh tiếp cận với tiếng Anh học thuật và thời sự, nhưng đặt ra thách thức với các cụm từ chuyên biệt.

“Các câu hỏi không chỉ yêu cầu hiểu nội dung mà còn đòi hỏi khả năng suy luận, tìm từ đồng – trái nghĩa và phân tích ngữ cảnh. Việc đạt điểm 9–10 vì thế khá khó, đòi hỏi tư duy ngôn ngữ sâu hơn,” cô Nga đánh giá.