Vụ bằng đại học nước ngoài của 40 học viên không được công nhận: Lỗ hổng lớn trong kiểm tra, giám sát

"Không thể phủi tay, đem con bỏ chợ"

Liên quan đến vụ việc hơn 40 học viên đã hoàn thành chương trình đại học và được cấp bằng cử nhân của trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) nhưng không được Bộ GD&ĐT công nhận, TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cho rằng: Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London (LCDF) không thể phủi tay, đem con bỏ chợ.

TS. Vinh cho rằng, nếu trước và trong quá trình học, nhà trường không hề thông tin cho học viên về việc chương trình học của Trường Đại học Liverpool John Moores chưa được cấp phép tại Việt Nam sẽ là sai phạm rất lớn của nhà trường nhằm “lập lờ đánh lận”.

Một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu cho học viên học liên kết lên trình độ đại học không thể trả lời một cách vô trách nhiệm là không biết đến quy định chương trình đào tạo phải được Bộ GD&ĐT cấp phép. Phải chờ đến khi học viên phản ánh, bằng tốt nghiệp không có giá trị, không được công nhận nhà trường mới biết.

Đặc biệt, cả quá trình tuyển sinh và học tập của học viên, nhà trường cũng không thông tin về việc bằng đại học được công nhận hay không công nhận. Trường chỉ giới thiệu chương trình học như thế nào, uy tín trường bên kia ra sao để học viên nắm được và quyết định là hành vi có ý định “phủi tay”, bỏ rơi quyền lợi người học, TS. Vinh nói.

Các học viên suy sụp khi hay tin bằng đại học không được công nhận

Cũng theo TS. Vinh, học viên đã mất rất nhiều tiền của cho việc học lên trình độ đại học mà không được Bộ GD&ĐT công nhận thì trường sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong đó có việc, nhà trường phải trả lại tiền phí đào tạo cho học viên. Chưa kể, việc này khiến học viên lãng phí thời gian, công sức bao nhiêu năm học tập”, TS. Vinh nói.

Chuyên gia cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy học liên kết của các đơn vị, nhất là khối các trường mới sáp nhập từ Bộ LĐTB&XH.

Quản chặt việc cấp phép, phê duyệt

TS. Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho rằng, để dẫn đến tình trạng hàng chục người học xong nhưng không được công nhận văn bằng có trách nhiệm rất lớn của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục “chui”.

Trường Cao đẳng Thiết kế và thời trang London

“Cơ quan quản lý không nắm được là có lỗ hổng trong thanh kiểm tra, giám sát. Người học, phụ huynh không phải ai cũng đủ hiểu biết để xác định rõ, cơ sở nào được cấp phép, cơ sở nào còn chưa được cấp chỉ tiêu, phê duyệt chương trình để rồi phải trả giá”, ông Khuyến nói.

Trên thực tế, không chỉ bậc đại học, ngay cả bậc phổ thông tại Hà Nội nhiều năm nay luôn xảy ra tình trạng, cơ sở không được cấp chỉ tiêu vẫn tuyển sinh và đào tạo hàng năm trời. Sau khi phụ huynh, người học phát hiện không có điểm số trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành mới tá hoả đi “kêu”, “đòi”quyền lợi. Trong năm học 2024-2025, Trường tiểu học quốc tế Thăng Long (Hệ thống giáo dục Bill Gates School) cơ sở Linh Đàm (Hà Nội) đào tạo chui 53 học sinh lớp 1 là một ví dụ.

TS. Khuyến cũng đề nghị Bộ GD&ĐT quản chặt về việc cấp phép, phê duyệt các chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là các chương trình đào tạo trực tuyến, bởi rất dễ đăng ký và khó kiểm soát được chất lượng.