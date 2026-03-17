Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân ngưng tim 45 phút tại Cần Thơ

Ông N.N.T. (53 tuổi, ở TP. Cần Thơ) được người nhà đưa tới Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Ông T. nghiện thuốc lá, ngày hút 10 - 12 điếu, dùng nhiều cà phê (khoảng 10 ly/ngày), có rối loạn mỡ máu và thường xuyên làm việc muộn đến khoảng 23 giờ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ xác định ông T. ngừng tuần hoàn và lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngưng tim (Code Blue). Trong quá trình cấp cứu, ông T. được sốc điện khoảng 20 lần. Sau gần 45 phút nỗ lực liên tục, tim đập trở lại.

Ngay sau đó, điện tâm đồ ghi nhận dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh viện tiếp tục kích hoạt quy trình cấp cứu người bệnh nhồi máu cơ tim cấp (Code STEMI). Thời gian tái thông mạch vành được ghi nhận trong vòng 2 tiếng từ khi nhập viện.

Sau can thiệp, ông T. được điều trị hồi sức tích cực với thở máy, thuốc trợ tim, hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não và các biện pháp chuyên sâu khác.

Ông T. được theo dõi tại bệnh viện trong 5 ngày, tình trạng cải thiện dần, các chỉ số sinh tồn ổn định và không ghi nhận biến chứng nặng. Đặc biệt, nguy cơ tổn thương não sau ngừng tim kéo dài không xảy ra, nên được xuất viện.