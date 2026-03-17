Phụ huynh tốn tiền gấp 2-4 lần khi trường bị siết dạy thêm

Chị Thu, trú tại Hà Nội, cho biết con gái lớp 6 đang học thêm ở trung tâm ba buổi mỗi tuần, gồm môn Văn, Toán và Khoa học tự nhiên. Học phí là 120.000 đồng cho mỗi buổi học 90 phút, tổng gần 1,5 triệu đồng một tháng.

Số này cao gấp 2,5 lần học thêm trong trường, với cùng số buổi. Dù vậy, chị Thu chấp nhận bởi từ giữa tháng 2 năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 29, chỉ cho các trường dạy thêm với ba nhóm: có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp. Con chị Thu không thuộc diện nào.

Người mẹ cho biết thầy cô ở trung tâm cũng dạy ở trường, chỉ khác là "đổi chéo" để học sinh không học chính giáo viên dạy trên lớp.

"Cơ sở vật chất không tốt hơn, còn kiến thức vẫn vậy", chị Thu nói.

Ở Phú Thọ, chị Thanh Lan kể năm ngoái cho con học thêm Toán, Văn, Anh ở trường, học phí 20.000 đồng một buổi (3 tiết). Khi trường không còn dạy thêm, ban đầu con chỉ học Toán bên ngoài với mức 70.000 đồng một buổi. Nhưng sau kết quả không tốt ở bài khảo sát đầu năm lớp 8, chị quyết định cho con trở lại guồng học thêm.

Hiện, con chị Lan học tại nhà thầy, cô 6 buổi một tuần, chi trả 80.000 đồng cho một buổi hai tiếng, gấp 4 lần ở trường.

Anh Tài, trú tại TP HCM, cũng thấy chi phí đội lên đáng kể. Lý do là con anh đang học thêm Toán với giáo viên trên lớp phải đổi sang thầy khác, nhưng không được như ý.

Đặt mục tiêu cho con thi vào ngành Sư phạm Toán, điểm chuẩn cao, anh đành "năn nỉ" thầy cũ kèm 1:1, chi phí gần 2 triệu mỗi tháng, thay vì 300.000-400.000 đồng như khi học cùng bạn bè ở trường.

Việc siết chặt dạy thêm trong nhà trường theo Thông tư 29 vốn nhằm giảm áp lực cho học sinh, nhưng thực tế đang đẩy nhiều gia đình vào một "cuộc đua" mới đắt đỏ và phiền hà hơn.

Phụ huynh đưa con đi học thêm buổi tối ở Hà Nội, tháng 3/2026. Ảnh: Châu Anh

Khảo sát tại một số khu vực ở Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, TP HCM cho thấy chi phí học thêm bên ngoài thường cao hơn trong trường 2-4 lần, với cùng sĩ số lớp, thời lượng.

Theo thầy Quang, Hiệu trưởng một trường THCS ở ngoại thành Hà Nội, trước kia trường thu 28.000 đồng cho một buổi học kéo dài 4 tiết (ba tiếng). Nhưng hiện tại, các trung tâm xung quanh thu 100.000-150.000 đồng, một buổi hai tiếng.

Thầy Diệu, Hiệu phó THPT ở TP HCM, nhận định lý do là nhiều giáo viên dạy thêm ngoài trường phải đăng ký hộ kinh doanh, nhờ dịch vụ kế toán, thuê luật sư để giải quyết các thủ tục, hồ sơ thuế... Nếu không, thầy cô "đầu quân" cho các trung tâm. Nhóm này cũng phải đầu tư thêm cơ sở vật chất, phòng học, phòng cháy chữa cháy.

"Tất cả chi phí này được tính vào học phí", ông Diệu nói.

Tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định các gia đình phải tốn nhiều tiền hơn khi con không được học thêm trong trường. Ngoài học phí, cả phụ huynh và giáo viên đều bị phát sinh thêm chi phí đưa đón, đi lại.

Không chỉ sức ép về tài chính, phụ huynh còn đối mặt nhiều "phiền hà". Chị Thanh Lan cho hay vì phụ thuộc vào lịch dạy thêm của giáo viên nên con có ngày phải học hai ca, từ 17h đến 21h.

"Con vẫn học buổi chiều chính khóa ở trường, rồi về ăn nhanh, tắm vội để bố mẹ đưa đi học ca đầu. Đến 19h, tôi lại phải đón, đưa sang địa điểm khác học ca hai", chị kể.

Ngoài ra, tất cả thầy cô "nhờ" nộp tiền mặt bằng cách cho vào phong bì, ghi tên con ở ngoài. Nếu chuyển khoản, thầy cô đưa số tài khoản của người khác, nhắn "không ghi nội dung chuyển".

"Nói chung rất phiền", chị Lan bày tỏ.

Còn anh Thanh, phụ huynh học sinh lớp 12 ở Gia Lai, thấy ấm ức khi con phải chuyển từ học trực tiếp sang online, để cô giáo tránh các cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý.

"Cô dạy hay nên tôi đành chịu hình thức kém hiệu quả hơn này", anh nói.

Các phụ huynh nhìn nhận việc cho con học thêm bên ngoài đắt đỏ và phiền hà hơn trước, song "chấp nhận" vì có nhu cầu, bị áp lực thi cử đè nặng.

Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gây tranh cãi ngay khi ra đời. Tuy nhiên, Bộ nêu quan điểm là hướng tới trường học không học thêm, dạy thêm. Các thầy cô có trách nhiệm dạy học và kiểm tra để học sinh hình thành phẩm chất, năng lực, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình.

Chị Thủy, phụ huynh học sinh lớp 11 tại Hà Nội, đồng tình. Gia đình chị vốn cho con học thêm ở trung tâm từ trước, mức phí chênh lệch khoảng 30% so với học trong trường nhưng không phải là cú sốc quá lớn. Theo chị, mỗi hình thức có "cái hay, cái dở", quan trọng là con em có chịu học, có tiến bộ không.

"Siết dạy thêm có cái tốt là tránh học thêm tràn lan, đỡ áp lực cho những học sinh và gia đình không có nhu cầu", chị nói. "Tôi mong trường nâng cao chất lượng dạy trên lớp để các con nắm bài chắc, không phải học thêm quá nhiều mà vẫn đảm bảo kiến thức".

*Tên một số giáo viên, phụ huynh thay đổi