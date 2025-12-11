Nộp hàng trăm triệu, nhiều sinh viên suy sụp vì bằng không được Bộ GD-ĐT công nhận

Trao đổi với PV VietNamNet, H.L.B (25 tuổi) cho hay, từ năm 2018 cô theo học hệ cao đẳng tại Học viện Thời trang London (tên theo giấy phép là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội) trong vòng 3 năm.

Năm 2024, B. được giới thiệu chương trình đại học liên kết với Đại học Liverpool John Moores (Anh) chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông. Tin tưởng đây là ngôi trường “nổi tiếng thế giới”, B. quyết định học tiếp và nhận bằng cử nhân vào tháng 7/2025.

Trong quá trình học liên thông lấy bằng đại học, B. cho hay, phần lớn thời gian sinh viên đều học trực tiếp tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London và các khoản học phí đều nộp về tài khoản của trường này. Để lấy bằng đại học, B. phải học liên thông lên 1 năm và đóng hơn 170 triệu đồng, chưa kể tiền học liệu, chi phí làm bài tập, đồ án tốt nghiệp.

Đến tháng 10/2025, khi gửi hồ sơ xác thực văn bằng đến Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT để làm hồ sơ thi bậc thạc sĩ tại một trường đại học trong nước, B. tá hỏa khi biết văn bằng đại học của mình không được công nhận.

Trả lời kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng của B., Cục Quản lý chất lượng cho hay chương trình đại học chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam. Do đó, bằng đại học của B. chưa đủ điều kiện để Bộ GD-ĐT công nhận theo quy định hiện hành.

“Em sốc và bức xúc. Việc này gây ảnh hưởng đến cả định hướng cuộc đời khi chúng em không thể xin việc được tại các đơn vị công lập hay học bậc thạc sĩ tại Việt Nam. Mọi việc vì thế cũng bị lỡ dở”, B. nói.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT phản hồi kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng của B. Ảnh: NVCC

Cũng giống như B., V.H.L, cựu học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cho biết, năm 2018, cô từng là á khoa đầu vào của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Dẫu có nhiều cơ hội khác để theo học bậc đại học chính quy, nhưng cuối cùng vì tin tưởng những lời quảng cáo tuyển sinh của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London cùng hồ sơ của các cựu sinh viên thành công, L. quyết định theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường này.

Đến cuối năm 2020, L. tốt nghiệp cao đẳng. Năm 2022, L. được nhà trường giới thiệu chương trình liên kết đào tạo bậc đại học ngành Thiết kế đồ họa và Minh họa của Đại học Liverpool John Moores. Vì tin tưởng, L. tiếp tục đăng ký theo học, trở thành sinh viên khóa đầu tiên của chuyên ngành này tại trường ở Việt Nam.

Tháng 9/2024, L. tiếp tục học thạc sĩ tại Anh và tốt nghiệp tháng 7/2025. Vừa trở về Việt Nam được một tuần, L. nhận được lời mời làm giảng viên tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Tuy nhiên chỉ sau một tháng, L. tá hỏa khi nhận được tin văn bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để được công nhận tại Việt Nam.

“Sau khi biết tin, gia đình tôi đều sốc và suy sụp. Tôi xin nghỉ việc ngay và tới trường đối chất. Sự việc này khiến con đường học tập của tôi bị đứt gãy, chặn đứng các cơ hội khác như học một bằng thạc sĩ khác, làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Việt Nam hay đi làm tại những nơi yêu cầu xác thực văn bằng đại học...”, L. nghẹn ngào nói.

L. cho biết cảm thấy suy sụp và mất hy vọng khi nhận tin bằng cấp không được Bộ GD-ĐT công nhận. Ảnh: Thúy Nga

Sau khi nhận được thông tin văn bằng đại học của mình không được công nhận tại Việt Nam, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đã làm đơn tố giác đến các cơ quan chức năng.

Theo đơn tố giác, từ năm 2022 đến năm 2025, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London liên tục tổ chức khóa học đào tạo cử nhân năm cuối trình độ đại học.

Khi quảng cáo tuyển sinh, công bố về chương trình học trên website công khai, trường cam kết với người học rằng “bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới”.

“Vì tin tưởng thông tin cam kết, nhiều người đã đăng ký tham gia các khóa học. Các khóa có tổng số lượng sinh viên khoảng hơn 40 người. Số tiền một sinh viên phải nộp riêng cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng”, đơn tố giác nêu.

Về điều này, trao đổi với PV VietNamNet, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London cho hay nhà trường đang tích cực thu thập dữ liệu liên quan, lắng nghe ý kiến từ các bên và ghi nhận đầy đủ.

Ngay sau khi hoàn tất quá trình rà soát, nhà trường sẽ có thông tin phản hồi chính thức.