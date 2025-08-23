Vì sao có điểm chuẩn 30/30 khi môn Văn không có điểm 10?

Những ngành có điểm chuẩn chạm ngưỡng 30

Cuộc đua vào đại học 2025 đang bước vào giai đoạn quyết định khi bức tranh điểm chuẩn đã gần như hoàn thiện. Nổi bật là sự xuất hiện của những ngành học có mức điểm cao, chạm ngưỡng tuyệt đối 30.

Đến nay, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo ghi nhận, có 4 trường đại học sở hữu các ngành có điểm chuẩn lên tới 30 điểm, bao gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Học viện Khoa học quân sự và Học viện Quân y.

Cụ thể, có những ngành đạt mức điểm chuẩn 30, đó là: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung của cả Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế). Bên cạnh đó là ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự (đối với thí sinh nữ) và Y khoa của Học viện Quân y (đối với thí sinh nữ ở khu vực miền Bắc).sd

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngoài những ngành đạt điểm tuyệt đối, nhiều ngành học khác cũng có điểm chuẩn ở mức rất cao như: Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với 29,92 điểm hay Sư phạm Lịch sử - Địa lý của Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 29,84 điểm. Nhiều ngành học khác cũng có điểm chuẩn trên 29 điểm như: chương trình tiên tiến ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội (29,39 điểm); Sư phạm Hóa của Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (29,38 điểm); và Tâm lý học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 29 điểm.

Đặc biệt, các ngành Sư phạm vẫn giữ vững vị thế khi nhiều ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm. Đơn cử, các ngành Sư phạm toán, văn, lý, sử, giáo dục tiểu học của Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đều có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, các ngành Sư phạm Toán, Sử, Sử-Địa cũng có điểm chuẩn trên 28 điểm. Các ngành thuộc nhóm Báo chí - Truyền thông và Kinh tế cũng tiếp tục có sức hút mạnh mẽ khi điểm chuẩn thuộc top cao. Cụ thể, ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) lấy 28,55 điểm; trong khi đó, tại Đại học Khoa học xã hội & nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Quan hệ công chúng lấy 28,95 điểm và ngành Báo chí lấy 28,2 điểm (cùng tổ hợp C00). Ngành Tâm lý học của Đại học Y Hà Nội lấy 28,7 điểm. Các ngành mũi nhọn của Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng lấy điểm chuẩn trên 28 điểm.

Vì sao có điểm chuẩn 30/30 khi môn Văn không có điểm 10?

Hiện tượng điểm chuẩn 30/30 gây bất ngờ lớn, đặc biệt khi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không có điểm 10. Lý giải về vấn đề này, chia sẻ với báo chí, PGS.TS. Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đưa ra các nguyên nhân chính.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.

Theo PGS.TS. Hà Lê Kim Anh, chỉ tiêu các ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung được phân bổ theo quy định của Bộ GD&ĐT tạo rất hạn chế. Sức hút của ngành sư phạm cũng tăng lên đáng kể nhờ các chính sách ưu đãi của Nhà nước, thu hút nhiều thí sinh giỏi, điểm cao đăng ký. Đặc biệt, số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành Sư phạm ngoại ngữ luôn rất đông, và năm 2025 có sự tăng vọt.

Ngoài ra, cơ chế điểm cộng và quy đổi điểm là nguyên nhân then chốt. Thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc giải thi Olympia THPT cấp Đại học Quốc gia được cộng điểm ưu tiên. Quan trọng hơn, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS 7.5 trở lên sẽ được quy đổi sang điểm 10 môn Tiếng Anh, tạo lợi thế lớn cho các bạn.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8. Đây là bước cuối cùng để chính thức trở thành tân sinh viên.