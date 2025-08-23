Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn

Với thang 30, ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học lấy thấp nhất 22,96 ở tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học). Trong khi đó, ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế cao nhất với 25,08 điểm.

Trong thang 40 (môn chính nhân hệ số hai, mỗi nhóm ngành có môn chính khác nhau), ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình ở tổ hợp D01 lấy điểm chuẩn 33,64 - thấp nhất. Truyền thông Đa phương tiện, Truyền thông quốc tế lấy 36-37 ở hầu hết tổ hợp, cao nhất là X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh).

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.050 sinh viên, bằng năm ngoái. Trường vẫn chia các ngành đào tạo thành bốn nhóm. Nhóm 1 gồm báo chí và xuất bản; nhóm 2 là khối lý luận, nhóm 3 là ngành lịch sử, còn nhóm 4 gồm các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế.

Ba phương thức tuyển sinh được giữ ổn định, gồm xét học bạ, xét tuyển kết hợp, xét tốt nghiệp THPT.

Năm 2024, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, ngành Truyền thông đa phương tiện và Lịch sử lấy đầu vào cao nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lần lượt là 28,25/30 và 38,12/40.

Học sinh dự tư vấn tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tháng 3/2025. Ảnh: AJC

