Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân và một số trường công an vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 1

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 2

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 3

- Vùng tuyển sinh (các tỉnh, thành trước khi sáp nhập):

+ Vùng 1 gồm: các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

+ Vùng 2 gồm: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

+ Vùng 3 gồm: các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

+ Vùng 8 gồm: các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02.

+ Học sinh T11: căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào T11 thì xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

Trường Đại học An ninh nhân dân

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 4

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 5

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 6

Trường Đại học An ninh nhân dân

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 7

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Điểm chuẩn các trường công an nhân dân năm 2025 - 8

Thêm 5 trường đại học đặc biệt tại TP.HCM công bố điểm chuẩn
Thêm 5 trường đại học đặc biệt tại TP.HCM công bố điểm chuẩn

Theo công bố điểm chuẩn từ các trường đại học, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có cách tính điểm đặc biệt nhất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 10:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm chuẩn đại học - cao đẳng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN