Tốp các ngành đại học có điểm chuẩn 'chạm nóc', chỉ dành cho thí sinh 10 điểm/môn

Tính đến thời điểm này, hầu hết các cơ sở đào tạo đại học (ĐH) trên cả nước đều đã hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2025. Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện xét tuyển đồng bộ ở tất cả các phương thức, từ đăng ký xét tuyển đến lọc ảo và công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Trong đó, phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thu hút sự quan tâm lớn nhất từ phụ huynh, thí sinh và các cơ sở giáo dục.

Theo dự đoán trước đó thông qua phổ điểm thi, đa số các giáo viên, chuyên gia và các cơ sở đào tạo đều dự báo điểm chuẩn năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, thực tế, điểm chuẩn ở nhiều ngành, nhiều trường tăng cao, thậm chí ở mức kỷ lục so với những năm trước.

Những ngành có điểm chuẩn kỷ lục chủ yếu tập trung ở các ngành sư phạm và công nghệ cao. Điểm số “chạm nóc” 30/30 không còn là điều hiếm gặp, khiến cuộc đua vào các trường tốp đầu ngày càng khốc liệt hơn.

Cụ thể, đứng đầu là nhóm ngành đạt tuyệt đối 30/30. Ở khối trường quân đội, thí sinh nữ phía Bắc vào ngành Y khoa (Học viện Quân y) phải đạt 30 điểm. Tương tự, thí sinh nữ vào ngành Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học Quân sự) cũng chạm mức 30/30.

Ở khối sư phạm, Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cùng đạt 30 điểm, thiết lập mặt bằng cao nhất năm nay.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: NT

Ngay sau nhóm tuyệt đối là mốc “áp trần”. Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) lấy 29,92 điểm (khối A00; A01/B00 xấp xỉ). Đây là ngành có mức cao nhất TP.HCM và gần như cao nhất cả nước ở khối ngành công nghệ. Cùng trường, Trí tuệ nhân tạo cũng đạt 29,39 điểm, tiếp tục cho thấy sức nóng của lĩnh vực AI.

Khối sư phạm phía Bắc ghi nhận Sư phạm Lịch sử – Địa lý (Trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội) ở mức 29,84 điểm, củng cố xu hướng điểm chuẩn sư phạm tiếp tục ở mức rất cao năm 2025.

Ở khối công nghệ hàng đầu phía Nam, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) chốt mức 29,6 điểm, cũng là một trong những điểm chuẩn cao nhất cả nước của nhóm công nghệ.

Khu vực phía Bắc, ĐH Bách khoa Hà Nội ghi nhận ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) 29,39 điểm.

Khối ngành sư phạm tại TP.HCM cũng có hai ngành đại học vượt mốc 29 là Sư phạm Hóa học 29,38 điểm và Sư phạm Ngữ văn 29,07 điểm tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.