Trường xin lỗi vì bằng đại học không được công nhận ở Việt Nam

Trong thời gian qua, sự việc bằng đại học của người học tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (London College for Design and Fashion – LCDF) không được công nhận đã gây xôn xao dư luận, khi nhiều cựu sinh viên phản ánh đã đóng học phí hàng trăm triệu đồng cho chương trình liên thông đại học, nhưng văn bằng Cử nhân do Đại học Liverpool John Moore (Vương quốc Anh) cấp lại chưa được công nhận tại Việt Nam.

Thông tin về sự việc này, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London cho biết, nhà trường xin ghi nhận đã có những thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam. Bà Hằng gửi lời xin lỗi vì đã không kịp thời thông báo chi tiết đến các em học sinh học chuyển tiếp hệ đào tạo cử nhân tại các trường đại học Vương quốc Anh về việc các chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận chính thức tại Việt Nam.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Theo đại diện LCDF, mặc dù các trường đại học do LCDF giới thiệu đều là những trường danh tiếng, có uy tín và văn bằng được công nhận tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới, nhưng theo quy định hiện hành, các chương trình này vẫn phải đáp ứng yêu cầu và thông qua một quy trình phức tạp để được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận chính thức.

Đại diện nhà trường cũng thông tin thêm, Trường LCDF là trường có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam theo quyết định của Bộ LĐ-TB&XH. Các chương trình đào tạo tới bậc cao đẳng tại trường được các chuyên gia Anh Quốc xây dựng theo chuẩn đào tạo của Vương quốc Anh từ năm 2004, cấp bằng Vương quốc Anh và được các tổ chức giáo dục của Anh kiểm định. Chương trình đã được cơ quan nhà nước đồng ý cho phép "sử dụng chương trình đào tạo của Học viện thời trang London và cấp bằng tốt nghiệp" theo như công văn năm 2008.

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, LCDF đã luôn hỗ trợ sinh viên chuyển tiếp học các chương trình giáo dục nước ngoài. Toàn bộ quá trình xét tuyển, tổ chức đào tạo và cấp bằng thuộc thẩm quyền của trường đại học nước ngoài theo quy định của quốc gia sở tại. Nhiều cựu sinh viên đã đạt được các thành tựu chuyên môn và tiếp tục sử dụng văn bằng từ LCDF để học tập ở các bậc học cao hơn tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành uy tín quốc tế như FIT, Parsons School of Design (New York), Central Saint Martins, London College of Fashion (UK).

Bà Hằng khẳng định nhà trường nhận thức được nhu cầu công nhận văn bằng tại Việt Nam là vấn đề cần giải quyết. Hiện tại, LCDF đã phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tích cực trao đổi với Bộ GD&ĐT và các cơ quan quản lý liên quan để tìm phương hướng giải quyết, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người học.

"Chúng tôi cam kết rà soát toàn bộ quy trình pháp lý để bảo đảm các thông tin học thuật luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác. Nhà trường chân thành xin lỗi vì sự việc đã gây lo lắng cho học viên và phụ huynh", bà Hằng cho biết. Đồng thời, LCDF mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn chi tiết từ các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo chất lượng, thúc đẩy hợp tác giáo dục bền vững giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.