ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 8.300 chỉ tiêu, mở 4 chương trình đào tạo mới

Năm 2026, ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy (trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh; 4 chương trình đào tạo mới gồm: Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu).

ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh theo 5 phương, thức gồm:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh.

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2026 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên.

- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá tư duy năm 2026 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên.

Chi tiết phương thức và tổ hợp tuyển sinh các chương trình đào tạo của ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2026 như sau: