Đại học Kinh tế TPHCM bỏ xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp độc lập

Đại học Kinh tế TPHCM vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 82 chương trình đào tạo.

Năm 2026, đại học này tổ chức đào tạo tại hai địa điểm gồm TPHCM (mã trường KSA) và UEH Mekong – Vĩnh Long (mã trường KSV, sinh viên luân chuyển học tập năm cuối tại TPHCM). Chỉ tiêu tuyển sinh là 8.240 cho 82 chương trình đào tạo tại cơ sở TPHCM và 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong.

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường giữ ổn định tổ hợp môn xét tuyển, đồng thời tiếp tục đổi mới theo hướng đánh giá toàn diện năng lực người học.

Sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM

2 phương thức tuyển sinh thống nhất cho toàn bộ các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình Cử nhân tài năng ISB và Cử nhân ASIA Co-op, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển kết hợp.

UEH điều chỉnh phương thức xét tuyển theo một công thức chung nhằm đánh giá toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Cách tiếp cận này hướng đến nhóm học sinh giỏi toàn diện, học sinh có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên – lực lượng nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.

Về tổ hợp xét tuyển, UEH tiếp tục giữ ổn định cấu trúc chung, trong đó nhấn mạnh vai trò môn Toán với hệ số nhân đôi (Toán × 2) ở hầu hết các tổ hợp; riêng chương trình Tiếng Anh thương mại áp dụng môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.

Ngoài ra bổ sung các tổ hợp mới như Toán – Giáo dục kinh tế và pháp luật – Tiếng Anh; Toán – Tin học – Tiếng Anh ở một số chương trình đào tạo, hướng đến nhóm thí sinh có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.

Như vậy, so với 5 phương thức tuyển như năm ngoái, năm nay UEH chỉ còn 2 phương thức trong đó không còn xét tuyển học bạ và điểm thi tốt nghiệp độc lập.

8 ngành mới được mở gồm: Kinh tế chính trị quốc tế (International Political Economy); Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – hệ kỹ sư (Logistics Technology Integrated with the FIATA Certification); Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh – hệ kiến trúc sư (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City); Luật (Law); Luật Thương mại quốc tế (International Trade Law); Sản xuất thông minh – hệ kỹ sư (Intelligent Manufacturing); Quản trị vận hành và di chuyển thông minh (Smart Mobility and Operations Management); và Chương trình Cử nhân tài năng – Công nghệ (AI for Business).