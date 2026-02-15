Lương gấp 2-4 lần, nhiều sinh viên không về quê đón Tết

21h ngày 27 Tết, Thanh Thảo, sinh viên năm hai trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, rời cửa hàng thức ăn nhanh, trở về ký túc xá Đại học Quốc gia giữa những con đường vắng tanh. Hàng chục tòa nhà trong khuôn viên chỉ còn vài phòng sáng đèn. Đây là cái Tết thứ hai nữ sinh quê Huế ở lại thành phố làm thêm.

"Nhìn người ta về quê cũng tủi thân lắm, nhưng nghĩ đến số tiền kiếm được lại tự lên dây cót tinh thần", Thảo nói.

Cách đây một tháng, Thảo xin được chân phục vụ ở cửa hàng thức ăn nhanh. Tháng 2, tiền công của Thảo được tính 40.000 đồng một giờ, gấp đôi ngày thường. Làm 8 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần, cô hy vọng tích lũy 7-8 triệu đồng - đủ chi trả sinh hoạt phí ba tháng tới.

Gia đình khó khăn, từ năm nhất Thảo đã tự lo học phí và sinh hoạt. Có thời điểm, cô nhận cùng lúc 2-3 công việc, từ gia sư, phục vụ, thu ngân đến quay dựng video. "Năm ngoái mình khóc nức nở vì nhớ nhà, năm nay đã quen và cứng cỏi hơn", cô nói.

Thanh Thảo lau dọn bàn tại nơi làm thêm, ngày 11/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không riêng Thảo, Ngọc Hồng, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP HCM, cũng ở lại thành phố những ngày Tết để kiếm tiền. Những ngày 28 tháng Chạp và mùng 1-3, lương của cô tăng gấp bốn, lên 104.000 đồng một giờ. "Mức này rất tốt, tranh thủ vài ngày em có thêm chi phí trang trải sinh hoạt", Hồng nói.

Phan Vương Lâm, sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa, vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp vừa nhận phục vụ tại quán ăn khu vực Thủ Đức, thu nhập 25.000 đồng mỗi giờ. Với Lâm, ở lại thành phố là cách tận dụng thời gian rảnh để có thêm chi phí học tập.

Theo Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM, hơn 700 sinh viên không về quê dịp Tết năm nay. Mỗi người nhận được phần quà trị giá 1,3 triệu đồng từ các đoàn thể và mạnh thường quân.

Tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM, khoảng 60 sinh viên ở lại, phần lớn đi làm thêm. Ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý cho biết, để thuận tiện cho công tác quản lý và đảm bảo an toàn, các em sẽ được bố trí sinh hoạt tập trung. Mỗi sinh viên ở lại được hỗ trợ tiền ăn một triệu đồng và quà trị giá 300.000 đồng. Ngày cuối năm, trung tâm sẽ tổ chức tiệc tất niên để sinh viên sum vầy cùng thầy cô.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, trường Đại học Kinh tế - Luật, lưu ý sinh viên ở lại thành phố làm thêm dịp Tết cần lựa chọn công việc rõ ràng về thời gian, tiền lương, hình thức chi trả.

"Các em cần cảnh giác với lời mời việc nhẹ lương cao, yêu cầu đóng tiền cọc hay giữ giấy tờ cá nhân", ông Tiến nói.

Bữa tiệc tất niên do Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức cho sinh viên, ngày 8/2. Ảnh: Khắc Hiếu