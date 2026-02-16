Nam thanh niên 23 tuổi nhồi máu cơ tim ngày cuối năm, bác sĩ cảnh báo khẩn

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) vừa tiếp nhận cấp cứu nam thanh niên Y.T (23 tuổi) chuyển đến trong tình trạng đau ngực dữ dội và khó thở. Chẩn đoán ban đầu là nhồi máu cơ tim cấp. May mắn, nhờ được can thiệp kịp thời với phương pháp đặt stent, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch.

Qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cảnh báo đây không chỉ là câu chuyện một ca bệnh hy hữu, mà còn là lời cảnh báo nghiêm túc với nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, những người đang ngày đêm chạy theo guồng quay công việc và cuộc sống.

Nam bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: BVCC.

Ở độ tuổi 20-30, nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim không phải do xơ vữa động mạch theo thời gian như người lớn tuổi, mà phần lớn đến từ những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày như hút thuốc lá, uống rượu bia và sử dụng chất kích thích. Ngoài ra, người trẻ còn chịu áp lực công việc và căng thẳng kéo dài, thức khuya hoặc vùi mình vào mạng xã hội.

Ngoài ra, chế độ ăn uống mất cân bằng, ít vận động, béo phì, tiểu đường, huyết áp cao hoặc yếu tố di truyền cũng là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim.

Với người trẻ, triệu chứng nhồi máu cơ tim đôi khi không rõ ràng, nhưng nếu có những dấu hiệu sau, tuyệt đối không được chủ quan:

- Đau tức ngực: Cảm giác đè nặng hoặc bóp nghẹt, lan ra vai trái, tay, hàm hoặc lưng.

- Khó thở: Cảm giác ngột ngạt kèm theo vã mồ hôi lạnh.

- Chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, tay chân lạnh.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào, đừng chần chừ, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. “Giờ vàng” trong 90 phút đầu tiên là yếu tố quyết định cho sự sống còn và khả năng phục hồi của bệnh nhân.

Trong những ngày Tết, mỗi người hãy tự bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Bữa cơm nên tăng cường rau củ, trái cây, cá và ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế đồ chiên rán, đồ ngọt và duy trì ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo thêm, việc giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và luôn giữ tâm trạng vui vẻ cũng là cách bảo vệ trái tim.