Trường Đại học Y Hà Nội bất ngờ dừng tuyển sinh tổ hợp C00, B00 cho ngành Tâm lí

Tăng cường ngoại ngữ

Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo về các phương thức tuyển sinh năm nay. Nhà trường giữ ổn định phương thức xét tuyển, chỉ tiêu đào tạo. Điểm mới đáng lưu ý nhất là Trường Đại học Y Hà Nội dừng xét tuyển tổ hợp C00 (văn, sử, địa) đối với ngành Tâm lí học.

Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên tuyển sinh ngành tâm lí học. Đây cũng là ngành đầu tiên và là ngành duy nhất của nhà trường sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển. So với năm 2025, năm nay gần như các tổ hợp xét tuyển vào ngành Tâm lí của Trường Đại học Y Hà Nội được thay máu: dừng xét tuyển tổ hợp C00, B00 (toán, hóa, sinh), bổ sung tổ hợp A01 (toán, lí, Anh), D07 (toán, hóa, Anh), D10 (toán, địa lí, Anh).

Qua 2 năm tuyển sinh cho thấy điểm chuẩn tổ hợp C00 ngành tâm lí học cao vượt trội so với 2 tổ hợp còn lại, đặc biệt là so với tổ hợp B00. Năm 2024, điểm chuẩn C00 là 28,83, trong khi điểm chuẩn tổ hợp B00 chỉ là 25,46. Năm 2025, điểm chuẩn C00 là 28,7, trong khi điểm chuẩn tổ hợp B00 chỉ là 23,3.

Nhà trường đã rà soát lại nội dung chương trình đào tạo ngành tâm lí học (trong bối cảnh định hướng phát triển thành ngành tâm lí học lâm sàng) để từ đó tìm đối tượng tuyển sinh phù hợp với chương trình.

Xét thấy thí sinh trúng tuyển bằng tổ hợp C00 có nền tảng kiến thức phổ thông không phù hợp với nội dung chương trình ngành tâm lí học mà nhà trường đang đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội quyết định bỏ tổ hợp C00 ra khỏi các tổ hợp tuyển sinh của ngành này.

Thí sinh đăng kí tham gia trải nghiệm một ngày làm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội 2026.

Theo PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - số chỉ tiêu trúng tuyển bằng tổ hợp C00 vào ngành tâm lí học 2 năm qua là khá lớn. Tuy nhiên, kết quả học tập của những sinh viên trúng tuyển nhờ tổ hợp này lại kém hơn các nhóm trúng tuyển ở tổ hợp còn lại.

Lần đầu tiên sử dụng kết quả kì thi riêng để tuyển sinh

Ngành Công tác xã hội, Y tế công cộng cũng hoàn toàn “lột xác” ở các tổ hợp xét tuyển so với năm 2025. Nhà trường sử dụng 4 tổ hợp như ngành Tâm lí. Điểm chung của 4 tổ hợp là đều có môn toán và tiếng Anh.

Có thể thấy, các tổ hợp xét tuyển vào 15 ngành học của Trường Đại học Y Hà Nội có trục chính gồm 3 môn toán, sinh học và tiếng Anh. Tiếng Anh được nhà trường tăng cường ưu tiên không chỉ trong tổ hợp xét tuyển và là tiêu chí phụ trong xét tuyển thẳng.

Cụ thể, trong trường hợp số lượng hồ sơ vượt mức 40% chỉ tiêu phân bổ cho phương thức xét tuyển thẳng, điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) chính là tiêu chí ưu tiên 2 để sàng lọc. Thứ tự này chỉ xếp sau tiêu chí 1 (thứ tự đạt giải) và đứng trên tiêu chí 3 (điểm học bạ môn toán). Như vậy, giữa những học sinh giỏi quốc gia có cùng hạng giải, tiếng Anh là yếu tố quyết định để giành suất.

Với diện thí sinh tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF), muốn được xét tuyển thẳng, thí sinh bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên và phải trực tiếp báo cáo đề tài dự thi bằng tiếng Anh trước hội đồng.

Tuy nhiên, dù mở rộng cánh cửa cho người giỏi ngoại ngữ, Trường ĐH Y Hà Nội vẫn giữ quan điểm không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.