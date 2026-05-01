Thực hư ngành y khoa tuyển sinh tổ hợp có văn, sử

Theo ghi nhận, trong số 35 cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành y khoa (bác sĩ đa khoa) trên cả nước, phần lớn đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Xét theo tổ hợp xét tuyển, bức tranh tuyển sinh năm nay chia thành ba nhóm rõ rệt.

Nhóm thứ nhất tiếp tục “trung thành” với tổ hợp truyền thống B00 (toán, hóa, sinh). Đây vẫn là lựa chọn của các trường đầu ngành như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Đáng chú ý, trừ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 3 đơn vị còn lại, ngoài diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, chỉ sử dụng duy nhất phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhóm thứ hai mở rộng theo hướng bổ sung môn ngoại ngữ. Ngành y khoa của Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) xét tuyển các tổ hợp B00 và D08 (toán, sinh, tiếng Anh). Trường Đại học Y dược (Đại học Huế) sử dụng các tổ hợp B00, D08 và D07 (toán, hóa, tiếng Anh). Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển B00 và D08, trong khi Trường Đại học Nguyễn Tất Thành áp dụng ba tổ hợp B00, D07, D08.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026. Ảnh: Duy Phạm

Nhóm thứ ba có xu hướng mở rộng hơn về tổ hợp và phương thức. Trường Đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) sử dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó có thành tố điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp B00 và A02 (toán, lý, sinh). Trường đại học Nam Cần Thơ xét tuyển 6 tổ hợp gồm A00 (toán, lí, hóa), A02, B00, B03 (toán, sinh, văn), D07 và D08. Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng áp dụng 6 tổ hợp tương tự, gồm A00, A02, B00, D08, D07 và X14 (toán, sinh, tin). Trong khi đó, Trường đại học Văn Lang xét tuyển 5 tổ hợp: B00, D07, A00, X10 (toán, hóa, tin) và X09 (toán, hóa, giáo dục kinh tế và pháp luật).

Có thể thấy tổ hợp B00 vẫn giữ vai trò cốt lõi, là “xương sống” trong tuyển sinh ngành y khoa. Các tổ hợp còn lại chủ yếu là biến thể từ tổ hợp này khi vẫn giữ ít nhất 2/3 môn truyền thống (toán-hóa, toán-sinh...), trong đó môn thứ ba được thay thế bằng tiếng Anh hoặc một môn học khác trong chương trình phổ thông.

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là trường có điểm đáng chú ý khi đưa vào hai nhóm tổ hợp xét tuyển không có môn sinh học. Tuy nhiên, trường vẫn yêu cầu thí sinh phải học môn này ở bậc THPT.

Ở một diễn biến khác, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe và công nghệ sinh học đang đối mặt với thách thức lớn về nguồn tuyển. Số lượng thí sinh đăng kí dự thi môn sinh học giảm mạnh. Năm 2025, năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chỉ có hơn 70.000 thí sinh đăng kí dự thi môn sinh, trong khi năm 2024 con số này là hơn 342.000.

Nguyên nhân chủ yếu do thí sinh chỉ phải chọn 2 môn thi tự chọn, thay vì làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (lí, hóa, sinh) hoặc khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân) như trước đây. Điều này khiến số thí sinh dự thi môn sinh chủ yếu là những em có định hướng xét tuyển đại học gắn với môn học này, thay vì mang tính “bắt buộc” như trước.

Sự sụt giảm mạnh nguồn thí sinh đặt ra bài toán không nhỏ cho các trường đào tạo khối ngành sức khỏe, khi không còn lượng thí sinh “dự phòng” như những năm trước. Thực tế này cũng lí giải phần nào xu hướng mở rộng tổ hợp xét tuyển trong thời gian gần đây.