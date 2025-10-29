Trường Đại học Nam Cần Thơ bác tin đồn sai sự thật xảy ra tại ký túc xá của trường

Tối 28-10, trao đổi với PV PLO, Tiến sĩ Trần Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ xác nhận Hiệu trưởng trường vừa ký ban hành thông báo về tin đồn không đúng xảy ra ở ký túc xá trường.

Theo đó, lãnh đạo trường cho biết thời gian gần đây, trong nội bộ sinh viên và trên một số trang mạng xã hội xuất hiện tin đồn không đúng ảnh hưởng đến đơn vị.

Cụ thể, mạng xã hội truyền nhau thông tin "có hai sinh viên tự tử trong ký túc xá Trường Đại học Nam Cần Thơ, có xe cấp cứu vào trường và được ém lại”; “sinh viên đánh nhau trong trường"…

Trường Đại học Nam Cần Thơ có thông báo nói rõ về những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, sinh viên

Trong thông báo, Hiệu trưởng trường khẳng định đây là những thông tin sai sự thật và đã gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường; cạnh đó, tạo tâm lý hoang mang trong sinh viên và phụ huynh.

“Các nội dung lan truyền này không đúng sự thật, có tính bịa đặt, thiếu kiểm chứng. Hiện nay, mọi hoạt động tại ký túc xá vẫn diễn ra ổn định, an toàn, đúng quy định, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập tốt nhất cho sinh viên” - thông báo của Trường đại học Nam Cần thơ nêu.

Để bảo vệ uy tín của trường và ổn định trong sinh viên, Ban Giám hiệu trường yêu cầu sinh viên bình tĩnh, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Đặc biệt, không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

Ban Giám hiệu trường cũng yêu cầu sinh viên nếu phát hiện cá nhân hoặc tài khoản đăng tải thông tin sai lệch, thì báo ngay cho Ban quản lý ký túc xá hoặc Phòng Công tác sinh viên để kịp thời xác minh và xử lý theo quy định.

“Nhà trường đang phối hợp với Công an và cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ nguồn phát tán thông tin sai lệch, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và nội quy nhà trường” - Tiến sĩ Trần Hữu Xinh cho biết thêm.