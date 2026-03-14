Cô gái xinh xắn đỗ Harvard có bố học hết lớp 5, mẹ chưa từng vào đại học: Nhà trường kỳ vọng lớn

Bố học hết lớp 5, mẹ chưa từng học đại học, con gái: "Con phải đến Harvard học Giáo dục"

Chu Phương Anh, sinh năm 2004, quê thôn Nguyệt Cầu, xã Tam Giang, Bắc Ninh, cựu học sinh chuyên Tiếng Anh niên khoá 2019-2022, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, cựu sinh viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam) vui mừng xác nhận vừa trúng tuyển chương trình Thạc sĩ ngành Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Trước đó, từ ngày 15/1 đến 17/2 vừa qua, Chu Phương Anh là một trong 16 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2026. Năm 2023, Chu Phương Anh cũng từng là đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn Đối thoại về tính bền vững của thanh niên (Youth Ecosperity Dialogue) tổ chức tại Singapore. Ngoài ra, cô còn ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh học tập, Chu Phương Anh còn thường xuyên tham gia các hoạt động chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp THPT, đồng thời làm người hướng dẫn hỗ trợ các bạn trẻ xây dựng dự án và tìm kiếm học bổng.

Hiện tại, cô được biết đến là chủ sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 95.000 người theo dõi, chuyên chia sẻ nội dung về học tập và phát triển bản thân. Trang Facebook cá nhân của cô cũng có gần 50.000 người theo dõi.

Ít ai biết rằng, phía sau bảng thành tích ấn tượng ấy là một hành trình nhiều nỗ lực và những câu chuyện xúc động đã giúp cô gái trẻ lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Bắc Ninh, Chu Phương Anh dành 15 năm học đầu tiên của mình ở quê nhà trước khi có cơ hội lên thành phố theo học lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Phương Anh chia sẻ, bố của cô chỉ học hết lớp 5 rồi phải nghỉ học sớm để đi làm thuê, phụ giúp ông bà nuôi các em nhỏ trong gia đình. Mẹ cô là giáo viên mầm non, may mắn hơn khi được học hết cao đẳng nhưng cũng chưa từng có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học.

Dù vậy, cả bố và mẹ luôn khuyến khích con gái học tập nhiều nhất có thể. Chính điều đó đã trở thành động lực lớn với Phương Anh. “Thế hệ ông mình, bố mình có những lý do buộc phải hy sinh việc học. Nhưng đến thế hệ của chúng mình, mình thực sự thấy "phí" nếu ai đó chọn dừng lại việc học”, Phương Anh chia sẻ.

Cô cho biết bản thân không tự nhận mình là người học quá xuất sắc về học thuật, nhưng luôn tin rằng học tập là con đường quan trọng để mở ra cơ hội trong tương lai. Vì vậy, mong muốn theo học ngành Giáo dục tại Đại học Harvard không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là khát vọng dài lâu.

“Mình muốn trở thành một người làm giáo dục tử tế và giỏi hơn. Quan trọng hơn, mình hy vọng thế hệ các em mình hay các con mình sau này, dù sinh ra ở làng quê hay thành phố cũng sẽ không có lý do để từ chối việc học”, cô nói.

Nữ sinh yêu thích sự... khác biệt

Trước khi chạm tới cánh cửa Harvard, Phương Anh từng đưa ra một quyết định khác biệt khi lựa chọn theo học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam), thay vì con đường quen thuộc là thi vào các trường đại học công lập top đầu như nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Phương Anh cho biết bản thân nhận ra mình không thực sự phù hợp với môi trường học tập truyền thống quá nặng về học thuật. Ngay từ thời phổ thông, cô đã nhận thấy điểm mạnh của mình nằm nhiều hơn ở các kỹ năng mềm như hùng biện, lãnh đạo hay làm việc nhóm. “Đại học là giai đoạn rất quan trọng vì nó định hình nhiều kỹ năng và góc nhìn của mình với cuộc sống. Vì vậy mình muốn chọn một môi trường mở, nơi mình có thể phát triển đa dạng nhất”, Phương Anh chia sẻ.

Ở tuổi 19, cuối năm Nhất Đại học, Phương Anh đã có quyết định liều lĩnh, tự mở một công ty riêng, sản xuất sản phẩm đồ chăm sóc da từ quả bồ hòn đầu tiên cho nam giới tại Việt Nam. Cô bỏ vào tất cả số tiền tích góp từ việc làm thêm, để đổi lấy 1 năm thử làm startup, sự đồng hành của 6 người cộng sự và vô kể kinh nghiệm quý giá về kinh doanh và sự khốc liệt của thương trường.

Ở tuổi 20, Phương Anh chuyển sang làm giáo dục, mở một trung tâm tiếng Anh online ở quê và trở thành một cố vấn hỗ trợ các bạn học sinh cấp 3 phát triển các dự án cộng đồng. Đó là chuỗi ngày dài mỗi tối ở quán cafe, tìm kiếm những đối tác nền tảng công nghệ học tập cho trung tâm, thiết kế chương trình học cho các bạn, giải quyết bài toán vừa chất lượng vừa rẻ tiền. Vậy là từ một sinh viên chỉ học marketing, Phương Anh đã được học thêm rất nhiều kỹ năng khác, những giá trị về cả tài chính lẫn sự công nhận ở thời điểm hiện tại.

Hai lần khởi nghiệp đầu tiên đều đã dừng lại. Nhưng Phương Anh thì không xem đó là thất bại mà chỉ đơn giản là những điểm dừng trên quãng đường mình đi đến đích. Sau mỗi điểm dừng chân, cô ngắm nhìn được nhiều hơn về bức tranh cuộc sống và cả sự phát triển từ bên trong của bản thân. Cô không đánh mất niềm tin vào bản thân vì quan điểm không có ý định đánh giá năng lực của bản thân hay ai đó qua một việc duy nhất.

Với gia đình, Phương Anh chia sẻ: "Dù mình lớn đến đâu trong mắt bố mẹ vẫn là đứa trẻ. Mỗi lần gọi điện, bố mẹ mình không hay nói về công việc mà chỉ nhắc nhở việc ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ. Mình nghĩ bố mẹ đã đặt niềm tin vững chắc vào việc mình đã đủ lớn để đưa ra các quyết định một mình nên bố mẹ cũng không còn can thiệp quá sâu vào các quyết định của mình nữa. Mọi người thể hiện sự ủng hộ của mình bằng sự quan tâm thầm lặng".

Nhìn lại hành trình đã qua, Phương Anh đúc rút rằng mình đã thắng về “niềm tin mặc định”. "Nếu tin rằng ở quê thì nên đi học trường trong huyện thôi thì mình sẽ không dám thi và đỗ vào Chuyên Bắc Ninh. Nếu mình tin rằng vì gia đình không có điều kiện thì không thể học được đại học quốc tế, mình đã không dám nộp hồ sơ để trở thành 1 trong 12 bạn được nhận học bổng toàn quốc của BUV.

Nếu mình tin rằng sinh viên năm nhất thì không thể khởi nghiệp được, mình đã không dành hết số tiền tiết kiệm để thử sản xuất một sản phẩm mình tâm đắc. Nếu mình tin rằng học ngành nào thì cố kiếm công việc tốt ngành đó, mình đã không dám thử thách ở bản thân ở những lĩnh vực mới như giáo dục hay ngoại giao…

Và mình tin là sẽ còn rất nhiều lần mình phải vượt lên thứ gọi là niềm tin mặc định ấy. “Be the change you want to see” - Hãy trở thành chính sự thay đổi bạn muốn nhìn thấy, là thông điệp mình muốn truyền tải tới tất cả các bạn trẻ, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, hãy tin rằng bạn có thể tạo ra sự thay đổi cho số phận của chính mình", Phương Anh nhắn nhủ.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam cho biết: "Là Quán quân Học bổng Giám đốc Đào tạo khi nhập học tại BUV, Phương Anh đã sớm thể hiện hình ảnh của một sinh viên năng nổ, bản lĩnh và giàu khát vọng. Trong suốt quá trình học tập, Phương Anh luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân, không ngừng nỗ lực trong học thuật cũng như các hoạt động cộng đồng.

Việc Phương Anh trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard không chỉ là thành quả xứng đáng cho những cố gắng bền bỉ của em mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ lớn, dám chinh phục những chuẩn mực học thuật cao nhất. Nhà trường tin rằng với nền tảng đã được bồi đắp tại BUV, cùng tầm nhìn quốc tế và khát vọng cống hiến, Phương Anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong tương lai".