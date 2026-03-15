Chế độ ăn ngủ đặc biệt của cụ bà 102 tuổi 50 năm không phải đi viện

Cụ Jin Baoling hiện sống ở khu vực nông thôn thuộc thị trấn Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, thường xuyên được con trai, con dâu và cháu gái đến thăm. Nhờ tuổi cao và tính cách vui vẻ, cụ được người dân trong làng trìu mến gọi là "Bà lão bé bỏng".

Theo Taizhou Evening News, ở tuổi 102, cụ Jin vẫn minh mẫn và khỏe mạnh, suốt 50 năm qua chưa từng phải vào bệnh viện.

Mỗi ngày, cụ thức dậy lúc 9 giờ sáng, vệ sinh cá nhân rồi ra vườn tắm nắng. Đến khoảng 19 giờ tối, cụ đã lên giường đi ngủ sau khi chợp mắt nhiều lần trong ngày. Con trai cụ - ông Hu Huamei - cho biết mẹ có thể ngủ tới 15 tiếng mỗi ngày.

Cụ Jin khá kỹ về chế độ ăn. Bữa sáng của cụ thường có sủi cảo, bánh bao hoặc hoành thánh; còn bữa trưa và bữa tối chủ yếu là mì hoặc cơm, mỗi bữa đều ăn một bát lớn. Thịt là món không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của cụ Jin, đặc biệt là chân giò heo - món ăn được ưa chuộng ở Trung Quốc, giàu collagen, được cho là tốt cho làn da và thường được sử dụng trong y học cổ truyền.

Cụ Jin đã 50 năm không đi viện. Ảnh: Douyin

Ngoài các bữa chính, cụ Jin còn thích ăn vặt với bánh ngọt, bánh mì và trà nấu từ đường nâu cùng táo đỏ. Mỗi ngày, cụ ăn ba quả cam và hai quả trứng. Dù rất mê ăn uống, cụ lại khá kén chọn và hiếm khi ăn rau. Đặc biệt hơn, cụ Jin thường uống rượu trong mỗi bữa ăn. Trong nhà luôn có sẵn những bình rượu gạo ngâm táo đỏ, nhãn, vải và dâu tằm dành riêng cho cụ.

Dù khớp chân không còn linh hoạt và phải nhờ người đỡ khi đi lại, thị lực của cụ vẫn rất tốt và đôi tay vẫn khéo léo. Ở tuổi ngoài 100, cụ vẫn thường tự khâu tất và sửa đế giày.

Con trai cụ cho rằng chính thái độ sống cởi mở, lạc quan đã giúp mẹ trường thọ. "Bà chưa từng cãi vã với ai và quên đi phiền muộn ngay khi chúng xuất hiện", ông Hu cho biết, nhấn mạnh mẹ coi trọng sự hòa thuận trong gia đình hơn tất cả. Ước mong lớn nhất của bà là con cháu được sống bình yên và hạnh phúc.

Câu chuyện của cụ Jin đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Một người bình luận: "Bí quyết sống thọ là sống theo cách khiến mình thoải mái nhất, với một trái tim không vướng bận hay suy nghĩ quá nhiều".

Người khác viết: "Bà Jin ngủ rất nhiều và ngủ rất sâu, vượt xa phần lớn người trẻ".

Người thứ ba ý kiến: "Tôi rất vui khi thấy một cụ bà trăm tuổi sống theo cách riêng với những thói quen sức khỏe không theo khuôn mẫu. Ông tôi năm nay 94 tuổi, rất thích uống rượu, thức khuya và thường xuyên hát hò, đánh cờ".