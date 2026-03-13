Học sinh cả nước nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 bao nhiêu ngày?

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT, việc nghỉ lễ, Tết của học sinh được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Điểm đáng chú ý của năm 2026 là khoảng cách giữa hai đợt nghỉ rất ngắn. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, học sinh chỉ đi học lại 2 ngày trước khi tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Cụ thể, đối với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, do ngày 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật ngày 26/4 nên học sinh được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4. Tại các cơ sở giáo dục không tổ chức giảng dạy vào thứ Bảy, học sinh sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, với dịp lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, học sinh tại các trường nghỉ học thứ Bảy sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày, kéo dài từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5. Với những đơn vị vẫn tổ chức dạy và học vào thứ Bảy, lịch nghỉ sẽ ngắn hơn do không bao gồm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Mặc dù có khung pháp lý chung, Bộ GD&ĐT vẫn giao quyền chủ động cho các Sở GD&ĐT trong việc xây dựng kế hoạch học tập và thời gian nghỉ cụ thể cho học sinh trên địa bàn. Điều kiện tiên quyết là các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học theo quy định.

Đặc biệt, học kỳ II phải hoàn thành trước ngày 31/5, việc sắp xếp lịch nghỉ lễ sát nhau đòi hỏi các nhà trường cần có phương án ôn tập và kiểm tra định kỳ khoa học. Điều này nhằm đảm bảo không làm gián đoạn nhịp học tập của học sinh cũng như giữ vững tiến độ chương trình trong giai đoạn nước rút của năm học.