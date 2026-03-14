Hiện trạng khuôn viên hơn 14 ha của Đại học Bách khoa TP HCM

Cơ sở 1 trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM (268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) nhìn từ trên cao. Đây là khuôn viên trường đại học lớn nhất trong khu vực nội thành.

Khu đất rộng hơn 14,2 ha cuối tuần trước gây chú ý khi một doanh nghiệp bất động sản đề xuất di dời trường và quy hoạch lại. TP HCM cho biết có hướng chuyển các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề, y tế ra khỏi khu vực nội thành song chưa chủ trương giao khu đất trên cho doanh nghiệp nào.

Các dãy nhà cao 6 tầng được bố trí làm phòng thí nghiệm, nghiên cứu, phòng học, cũng là nơi làm việc của Ban giám hiệu và các bộ phận hành chính.

Khoảng 7.000 học viên cao học, sinh viên chương trình liên kết quốc tế... đang học ở đây. Hơn 20.000 sinh viên khác tập trung ở cơ sở 2 thuộc khu đô thị đại học quốc gia (làng đại học) ở phường Đông Hòa.

Một tòa nhà được giao cho khoa Điện - Điện tử và Kỹ thuật hóa học, xung quanh có nhiều cây xanh.

Biểu tượng của khoa Cơ khí, ra đời năm 1956. Khoa Cơ khí tiền thân là trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ do Chính phủ Pháp hỗ trợ, tuyển sinh khóa đầu tiên cùng năm.

Trường này chuyển đến và trực thuộc Học viện Quốc gia Kỹ thuật (Bách khoa ngày nay) từ năm 1973. Bên cạnh là xưởng thực hành với điểm nhấn là cổng Parabol, một trong những công trình được giữ gần như nguyên vẹn như ngày đầu.

Thư viện trường được xây dựng hơn 50 năm trước, vẫn giữ nguyên kiến trúc.

Trường cho hay chưa được cấp quyền sử dụng đất ở cơ sở này, phần lớn công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Do đó, trường chủ yếu cải tạo, sửa chữa chứ không được mở rộng, đầu tư xây dựng mới.

Tòa nhà B1 của khoa Điện - Điện tử với cầu thang xoắn ốc ở giữa. Ở một số tòa nhà, hành lang được tận dụng để kê thêm bàn ghế, thành khu tự học cho sinh viên.

"Bách khoa không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học uy tín, lâu đời mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên và người dân TP HCM và cả nước", trường cho biết.

Một lớp học của chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật quốc tế giữa trường Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Australia.

Không gian, tiện ích gần tương đương lớp ở Đại học Công nghệ Sydney.

Sinh viên khoa Cơ khí trong một buổi thực hành.

Căng tin là công trình mới hiếm hoi, đang được đầu tư xây dựng.

Trong khuôn viên cũng tồn tại hai khu dân cư (góc trái) với tổng diện tích gần một ha chưa được di dời.

Dãy ki-ốt bên ngoài trường.

Trường Đại học Bách khoa được thành lập năm 1957, là cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

Khẳng định không thể tách rời định hướng chung của thành phố về quy hoạch đô thị, trường nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng và phát triển, cho rằng việc này giúp thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển đất nước khi quy mô sinh viên có thể tăng lên 35.000-40.000 trong 5-10 năm tới.

Bách khoa TP HCM mong thành phố nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để có phương án phù hợp, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài và gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật trong gần 70 năm qua.